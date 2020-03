«No existen y tampoco admito intermediarios entre este intendente y el pueblo» (VIDEO)

Fredy Zavatarelli fue categórico al final de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias, antes lo había sido en el comienzo, marcando su postura e impronta a la gestión que lleva adelante.

Esos detalles se mezclaron con los anuncios, algunos de los cuales anticipamos en la nota publicada anteriormente.

El nuevo intendente resaltó el trabajo en equipo, modalidad que aprueba y pregona entre sus colaboradores desde la llegada a la gestión pública; sólo Alexis no hubiera podido, yo solo no podré, dijo.

Muchas de las obras anunciadas iniciaran en el corto plazo, otras requerirán de tiempo, pero son decisiones tomadas, explicó. En todos los casos se iniciarán con recursos propios, salvo en aquellas en las que requieran indefectiblemente de la intervención provincial o nacional.

La idea es generar trabajo y movimiento en los comercios locales.

A gusto con el desafío que le queda por delante aseguró estar cómodo en estos primeros meses de gestión propia, por lo que agradeció las muestras de afecto y el compromiso que muchos asumieron al acompañarlo.

Mensaje completo del intendente Zavatarelli

Señora Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Señores Concejales, Consejeros Escolares, Autoridades educativas, judiciales y policiales, dirigentes de Instituciones y Entidades Intermedias, funcionarios municipales, vecinas y vecinos del Distrito, muy buenas tardes a todos.

En primer lugar, que la enumeración de derechos, servicios y obras públicas que van a escuchar a continuación de ninguna manera resulta ser taxativa, no es rígido (precisamente porque la realidad, la vida diaria es dinámica, flexible y porque a este Intendente NO LE AGRADAN LOS COMPARTIMENTOS ESTANCOS).

Dentro de las formalidades que necesariamente debemos mantener, pienso que la vida nos pune a todos, en algún momento de nuestras vidas, un desafío por delante, y en mi caso, cada vez que tomo un compromiso, lo hago con dedicación, responsabilidad y poniendo lo mejor de mí, pero resulta fundamental romper viejas estructuras, terminar con antiguos paradigmas, que aparecen como apotegmas invariables, y que obviamente, la realidad cotidiana nos demuestra que no es tan así.

TRANSFORMAR REALIDADES DESDE LA POLÍTICA, parece una frase que encierra un concepto genérico, difuso, abstracto, meramente un slogan de gestión. Desde el año 2.003 a la actualidad, tanto Alexis como yo, creemos que esa frase define nuestras acciones, y le da identidad propia a una gestión de gobierno que mantiene altos grados de aprobación ciudadana.

Quiero reafirmar el compromiso de militancia y gestión que durante los 16 años de gobierno mantuve junto a mi querido amigo y compañero de ruta, ALEXIS; gestión que integré con orgullo, acompañando como su secretario político y hombre de consulta permanente para él y para mis compañeros de gabinete, los cuales hoy me toca conducir, gestión que claramente sigo representando en la continuidad de acciones de gobierno, pero con mi impronta personal que trato de contagiar y transmitir en cada acto, en cada charla, en cada abrazo, que nada más y nada menos está ligado estrictamente a mi personalidad, mi carácter y mi forma de ser. Hay valores que cada ser humano tiene y representa, transmite a diario; y que bajo ningún punto de vista y ninguna circunstancia, en esta instancia de mi vida que me toca transitar como Intendente, pienso dejar en las escalinatas del Palacio Municipal.

FREDY ES FREDY INTENDENTE, ESPOSO, PADRE, AMIGO, HIJO, JEFE, CANDIDATO, MILITANTE POLITICO, ETC ETC ETC. FREDY ES FREDY SIEMPRE Y EN CUALQUIER OCASIÓN. SOY YO MISMO SIEMPRE, EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS.

Quiero decirles que en esta nueva etapa que inicia, confío firmemente en el concepto de estado presente, abierto a todos y todas, cercano, empático y permanentemente innovador, al momento de hacer política y gestión de gobierno.

En segundo término, voy a recalcar hasta el hartazgo conceptos que creo fundamentales para el futuro de un buen gobierno. Es la idea de FORMAR EQUIPOS DE GESTIÓN. Ni hubo ni habrá en el futuro alguien que pueda trabajar solo. Por lo menos en la función pública eso es imposible, y lo digo con la experiencia de los años que tengo en la espalda en la gestión municipal de gobierno. Ni los logros de la gestión anterior son sólo de Alexis, ni los que vendrán serán solo míos. El conductor político debe indicar el rumbo, debe decir hacia dónde vamos, transmitir seguridad y decisión, debe mirar necesariamente a largo plazo, debe conocer profundamente la administración pública municipal, por dentro y por fuera, tener una mirada general de cada área, de cada tema, de cada medida de gobierno, y administrar los recursos eficientemente, estableciendo un orden de prioridades, que necesariamente resulta ser subjetivo. Si todas esas acciones se llevan a cabo sin equipo de trabajo, la figura del conductor político resulta ser meramente decorativa.

En tercer lugar, resulta atinado resaltar a grandes rasgos que he recibido un Municipio sólido económica y financieramente, no registra endeudamientos de gastos corrientes ni financieros. Esto lisa y llanamente significa que la Municipalidad de General Pinto no registra deudas con proveedores municipales, con Organismos de financiación públicos o privados, y que el flujo de fondos refleja constantemente que los recursos superan las erogaciones.

Ahora bien, quiero que quede claro, las áreas de salud pública y educación van a ser la prioridad de este gobierno municipal. Sin descuidar ni dejar de lado otras disciplinas que un estado comúnmente hace como obras públicas, servicios públicos, deportes, cultura políticas ambientales y demás.

Es sano decirlo, resulta materialmente imposible hacer una explicación minuciosa de todas las acciones que tenemos pensadas, proyectadas para ejecutar en cada área en particular. De manera tal que paso a transmitirles lineamientos generales de gestión que van a ir siendo desarrollados en el transcurso del año con mayor precisión.

Otro tema de carácter general que van a ver en el desarrollo del discurso es que no voy a aburrir con cifras, montos, etc, porque van a ver reflejada la información acerca de cuanto resulta ser el valor de cada obra en la carcelería oficial de obra, redes sociales, semanarios y medios periodísticos en general. También resulta que muchas de las obras o servicios a iniciar o a continuar van a superar el tiempo de este ejercicio presupuestario, y sus valores deberán ser actualizados al momento de la finalización de cada una de ellas, por razones estrictamente ligadas a procesos inflacionarios (redeterminación de precios y costos de las mismas) y/o por modificaciones y/o ampliaciones de esas mismas obras para ajustarlas a la realidad en territorio; y resulten en beneficio de usuarios y beneficiarios.

POLITICA SANITARIA. En políticas de salud, continuaremos generando un Sistema Sanitario sustentado en tres pilares fundamentales, universalidad, accesibilidad y equidad en el acceso a la salud pública, con el objetivo prioritario de brindar un servicio de alta calidad. Fortaleciendo la complejidad de atención en nuestro Hospital central, pero con una clara y constante política enfocada en la descentralización de servicios hacia los Centros de atención Primaria de la salud en las Localidades de nuestro Distrito.

Realmente los cambios que nosotros queremos en nuestro sistema de salud, en nuestros efectores, son proyectados pensando en el futuro. Y el futuro creemos que no es una cuestión de azar, no es una cuestión absolutamente irreversible. Pensamos que muchas veces en la historia la voluntad política, la voluntad de la personas, ha modificado ese futuro. Todas las cuestiones vinculadas a las transformaciones de gestión, a las transformaciones de modelos de atención son una necesidad fundamental, cuyo objetivo central y prioritario debe ser el destinatario final de la salud, que es la gente.

Nuestra Política Sanitaria: consiste en dotar a cada uno de los establecimientos de salud del distrito de más servicios médicos y no médicos con la principal intención de acercar la “salud” a nuestros vecinos de todo el Distrito. Seguiremos trabajando en todos los barrios con el objetivo prioritario de la prevención, y haciendo fuerte hincapié en el tema de inmunización. En éste aspecto es de destacar el continuo complemento que hemos sostenido con cada uno de los establecimientos educativos del distrito que nos permite trabajar en conjunto por la salud de nuestros niños y adolescentes. Trabajamos fuertemente en prevención de cáncer de mama, cáncer de cuello de útero y cáncer de cólon.

En el CIC MAXIMO: continuaremos con la prestación de los Servicios de: • Pediatría • Clínica Médica • Odontología • Nutrición • Obstetricia • Fonoaudiología • Dermatología e Inmunizaciones. Se realizan además los exámenes para el otorgamiento de licencias de conducir. En la actualidad nos encontramos en la etapa de implementación del gabinete psicosensométrico (equipamiento que agilizara la evaluación auditiva, visual y sensorial de la persona que va a tramitar su licencia de conducir)

En el CIC MÍNIMO: también continuaremos con la prestación de los Servicios de: • Pediatría • Clínica Médica • Odontología • Psicología • Diabetología • Endocrinología y Psiquiatría, trabajando en este caso coordinadamente con el CPA en lo que se refiere a salud mental y adicciones en un sector del Centro, creado específicamente para cumplir con esa demanda.

En la de Sala Coronel Granada se continuaran con los Servicios de: • Pediatría • Clínica Médica • Odontología • Psicología • Obstetricia. En la sala de Germania con los Servicios de: • Pediatría • Clínica Médica • Odontología • Psicología • Cardiología • Obstetricia y en la Sala de Iriarte se prestaran los Servicios de: • Pediatría • Clínica Médica • Odontología • Psicología • Cardiología y Obstetricia. –

En conjunto con la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS tenemos proyectado hacer:

• Ampliación del servicio de pediatría en el Hospital Municipal: en la actualidad se encuentra en pleno proceso constructivo y el servicio cuenta con cuatro habitaciones de dos camas cada una, y pasará a contar con ocho habitaciones, cuatro de dos camas y cuatro de una sola. Ésta ampliación será ambientada de una manera muy especial. Con esta obra crecemos en un 50% nuestra capacidad instalada. Debo dejar expresamente aclarado que luego de concluida la etapa constructiva, trabajaremos codo a codo con la Asociación Cooperadora para el equipamiento necesario, a la cual les agradezco su constante aporte, trabajo coordinado, y a su vez rescato, la tarea desinteresado de sus miembros que claramente integran ad-honorem nuestros equipos de trabajo en el área de salud.

• Estamos en plena etapa de análisis de factibilidad técnica, sanitaria y económica para la construcción del Centro de Diálisis (Nefrología). Proyecto que representa un gran desafío para nuestra gestión, no solo por la importancia de la inversión económica, sino por la implicancia que tiene este servicio en la salud y calidad de vida de los pacientes que necesitan de ésta prestación, que no solo tiene que concurrir a un centro de diálisis día por medio, de cuatro a cinco horas de tratamiento, sino que le agregan entre dos y tres horas de viaje hasta Lincoln o Junín.-

El servicio de hemodiálisis y diálisis peritoneal que aspiramos a contar en nuestro sistema de salud en el Distrito de Gral. Pinto, es un proyecto que surge para brindarle a los pacientes del partido de General Pinto y a su área de influencia, un tratamiento cerca de sus domicilios, que evite traslados trisemanales de entre 80 y 200 km, según donde reciban su tratamiento. Estos pacientes actualmente deben disponer entre el viaje y la sesión de diálisis unas 8-10 hs, lo que implica un gran sacrificio. Disponer del tratamiento en nuestra ciudad, hace además que el paciente reciba un enfoque integral con el resto de los especialistas, implica tener un contacto más cercano con la familia y hacer un acompañamiento multidisciplinario donde participan, asistentes sociales, psicólogos, nutricionistas, y fundamentalmente, minimizar los tiempos que implican cada sesión de diálisis y el cansancio que ello significa. El proyecto de diálisis cuenta con 6 puestos de diálisis, es decir para dializar 6 pacientes por turno de 4-5 hs, lo que significa que para un funcionamiento habitual diario de 10 hs, puede tener una capacidad máxima para brindar tratamiento a 24 pacientes. Además contará con un puesto de diálisis exclusivo para aquellos pacientes que debieran dializar solos por indicación medica. (SERIAN 7 SILLONES EN TOTAL). El proyecto también contempla ofrecer el tratamiento de diálisis peritoneal, este es un tratamiento que el paciente puede realizar en su domicilio previo entrenamiento por parte de los profesionales del centro. Y brinda la ventaja de dar mayor autonomía al paciente, debiendo concurrir al centro a controles mensuales. También estaríamos preparados para realizar diálisis de urgencia en terapia intensiva del hospital a aquellos pacientes que por diferentes motivos lo requieran, evitando su derivación a centros de mayor complejidad ante esta necesidad, lo cual no es poco frecuente. Un servicio de diálisis en marcha requiere de 2 médicos nefrólogos con experiencia en hemodiálisis y diálisis peritoneal, médicos clínicos o generalistas que supervisen la sesión de diálisis, cirujano para preparar al paciente para el inicio de diálisis, 4 enfermeros (según el número de pacientes) capacitados en diálisis para brindar el tratamiento. Mucamas, choferes, personal de mantenimiento, asistente social (crucial para asistir al paciente en sus necesidades), Psicólogos, nutricionistas, personal administrativo, etc . El aumento de la expectativa de vida, la mayor prevalencia de diabetes e hipertensión arterial hacen que la enfermedad renal crónica haya crecido, y por ende la prevalencia de pacientes en hemodiálisis. Brindar el tratamiento en nuestra ciudad además de jerarquizar la estructura hospitalaria va a dar alivio a estos pacientes.

ESTE AMBICIOSO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE DIALISIS, SE TRATA DE UN PROYECTO DE APROXIMADAMENTE 300 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE. UNA INVERSIÓN MILLONARIA PARA FORTALECER NUESTRO SISTEMA DE SALUD EN EL DISTRITO Y MEJORAR SUSTANCIALMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS VECINOS.

• Ampliación Sala de Primeros Auxilios Lafuente Guisasola en la localidad de Germania. Continuando con nuestra idea de federalizar cada día más los servicios sanitarios, en Germania estamos construyendo el sector de diagnóstico por imágenes que contará con un Equipo de Rayos X de última generación, con el correspondiente digitalizador de imágenes. Además estamos en plena ejecución de la obra del hogar de ancianos, fundamental para brindar un lugar acogedor y que preste los mejores servicios a nuestros adultos mayores, sector de la sociedad que será fundamental para nuestra gestión.

• Centro de rehabilitación San Cayetano. Continuaremos con el servicio de rehabilitación para pacientes con discapacidad física o sensorial cuyo objetivo es posibilitar el más adecuado desempeño en la vida cotidiana. A partir del mes de febrero empezamos con la modalidad centro de día (se trata del servicio que se brinda al concurrente con discapacidad severa o profunda, con el objetivo de posibilitar el más adecuado desempeño en su vida cotidiana mediante la implementación de actividades que tiendan a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades). Funciona de lunes a viernes por la mañana. Esta modalidad del Centro estará llevada a cabo por talleres, los cuales contaran con 2 o 3 profesionales cada uno. La duración de los talleres será de 45 minutos, luego se les proporciona una colación y continuarán con otros talleres. Ejemplo de talleres: Taller motor, Taller de Actividad física adaptada, taller de registro de emociones, taller de música, etc. El equipo de profesionales está integrado por: Kinesiólogo, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, profesor de educación física, maestra de educación especial, psicomotricista y auxiliares. A los efectos de prestar un servicio más eficiente y acercar la salud a aquellos que menos posibilidades tienen hemos dispuesto una movilidad (combi y chofer municipal) exclusivamente para el traslado de pacientes que no puedan acceder por sus propios medios físicos y/o económicos.

Ampliación del centro de rehabilitación. Anuncio que estamos comenzando con las obras para la construcción de una pileta climatizada, sus correspondientes vestuarios y zonas anexas a efectos de seguir mejorando los niveles de atención sanitaria.-

• También estamos proyectando y trabajando ya en nuevo sector de ambulancias y de ingreso y vestuarios para el personal del Hospital Municipal, ampliación del laboratorio y morgue.

Para la CASA DE LOS ABUELOS estamos trabajando una obra de ampliación del edificio para creación de nuevas habitaciones, que incrementara su capacidad de 39 a 44 camas disponibles, como así también un nuevo sistema de aire central, reparación integral de pasillos, habitaciones y baños, estacionamiento y alumbrado. Cabe resaltar que este proyecto se lleva a cabo con el aporte conjunto del Municipio y la Asociación Cooperadora de casa de los Abuelos.

• Centro Integral de la Mujer. También estamos en pleno análisis de factibilidad técnica, sanitaria y económica para la construcción del edificio que albergará el Centro Integral de la Mujer. Una obra considerada fundamental para nuestra gestión, en donde se tendrá un abordaje integral de la salud de las mujeres. Este Centro tiene como objetivo principal centralizar la atención para las mujeres de General Pinto, y que puedan decidir libremente sobre su sexualidad, derechos, y brindar apoyo y asesoramiento en casos de estado de vulnerabilidad.- A modo de ejemplo se brindara asesoramiento dentro del programa de salud sexual, procreación responsable y planificación familiar, se brindaran talleres de reflexión sobre Interrupción legal del embarazo, menopausia, Disfunciones Sexuales, Enfermedades sexuales, atención del embarazo de bajo y alto riesgo, Preparación para la maternidad, Puerperio y consejería de lactancia materna, entre otros servicios.- Creemos que la mujer hoy en día necesita y reclama a gritos su empoderamiento y terminar con la brecha de la discriminación y diferencias de género.-

ACLARO, NO VA A SER ESTE INTENDENTE EL QUE TERMINE CON UNA HISTORIA DE POSTERGACIONES Y MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICOS HACIA LAS MUJERES EN TODO EL MUNDO E HISTORICAMENTE. TRATO DE MARCAR CAMINOS, RUMBOS, HACER APORTES REALES Y NO QUEDARNOS EN DISCURSOS CARENTES O VACIOS DE CONTENIDO FACTICO.

En esa línea, creamos la DIRECCION DE LA MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL, que trabajará en el transcurso del presente año desarrollando políticas integrales para la plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, política y cultural entre los géneros. Se realizara un trabajo en red para el abordaje Integral de la Violencia, apuntando en especial a la prevención de la misma, articulando con las distintas instituciones locales que traten con esta problemática, como lo son Comisaria de la Mujer, Juzgado de Paz, Ayudantía Fiscal, Servicio Local de Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes, Áreas de Salud y Desarrollo Social de nuestro Municipio, Jefatura Distrital, y principalmente, la comunidad educativa en su conjunto. Se propone trabajar en Diversidad Sexual, articulando con las instituciones educativas en el marco de la Ley Nacional N° 26.150, que establece la responsabilidad del Estado en hacer cumplir el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de educación inicial hasta la formación docente. En lo que se respecta a la Capacitación y Formación, se hará hincapié en conocer y poner en vigencia en nuestro Municipio la Ley Micaela (Ley Nº 27.499), la cual establece la capacitación obligatoria en los temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública,cualquiera sea su nivel o jerarquía.

Retomando las obras que tenemos proyectadas desde la Secretaria de Obras Publicas cabe mencionar:

Finalización de construcción de estacionamientos para vehículos municipales ubicado sobre calle R. Gowland de nuestra Ciudad.

– Construcción de un nuevo complejo para funcionamiento del CORRALÓN MUNICIPAL. Esta obra implica la construcción de playón, depósitos, carga de combustible, estacionamientos semicubiertos para camiones y camionetas, vestuarios personal, cerco del predio, consolidado de piso, etc.- Dos cuestiones relevantes en este punto. Instalaciones cómodas y acordes a los tiempos que corren para nuestros empleados municipales y cooperativistas; y la imperiosa necesidad de trasladar el corralón municipal del predio donde actualmente funciona, ya que el avance de infraestructura de servicios y el crecimiento poblacional han dejado a la sede en medio de la planta urbana, (Con las constantes quejas y reclamos de los vecinos por ruidos, olores, etc). En tal sentido, resulta necesario iniciar el proceso de construcción de las nuevas instalaciones en un predio de propiedad municipal más alejado de la Ciudad pero de fácil acceso. Lo cual implica una inversión millonaria y la futura clausura del corralón municipal actual; y la reutilización de ese terreno como espacio público verde para ese sector de la Ciudad.

Construcción de una SALA DE IMPRESIÓN DE CARNETS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR , esta obra, con todas las especificaciones técnicas necesarias para su construcción y puesta en funcionamiento, permitirá agilizar notablemente los tiempos para quienes deban obtener o renovar su licencia de conducir.- El tema acá básicamente es no mandar a imprimir las licencias de conducir y poder hacerlo nosotros, lo cual nos permitiría entregar la credencial el mismo día que termina el trámite del contribuyente.

, esta obra, con todas las especificaciones técnicas necesarias para su construcción y puesta en funcionamiento, permitirá agilizar notablemente los tiempos para quienes deban obtener o renovar su licencia de conducir.- El tema acá básicamente es no mandar a imprimir las licencias de conducir y poder hacerlo nosotros, lo cual nos permitiría entregar la credencial el mismo día que termina el trámite del contribuyente. En la cabina sanitaria tenemos proyectado la CONSTRUCCIÓN DE UN QUIRÓFANO VETERINARIO, con el fin de llevar a cabo las esterilizaciones municipales gratuitas y función de laboratorio de Zoonosis Municipal.- Las condiciones edilicias actuales del lugar donde funciona no son las óptimas para brindar un servicio de calidad a nuestros vecinos.

con el fin de llevar a cabo las esterilizaciones municipales gratuitas y función de laboratorio de Zoonosis Municipal.- Las condiciones edilicias actuales del lugar donde funciona no son las óptimas para brindar un servicio de calidad a nuestros vecinos. Se encuentra en estudio y en las áreas técnicas de elaboración de proyectos para CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE MERCADERIAS Y DE UNA RAMPA DE ACCESO EN TALLER PROTEGIDO DE GRAL. PINTO . Esta hablado y cerrado con la Comisión cooperadora de Taller Protegido que mantuvimos una mesa de trabajo semanas atrás.

. Esta hablado y cerrado con la Comisión cooperadora de Taller Protegido que mantuvimos una mesa de trabajo semanas atrás. En la localidad de Coronel Granada: en el Centro de Jubilados realizaremos obras de ampliaciones varias en la sede de la Institución, y en el Cementerio de dicha localidad estamos realizando la reparación total de losas.-

En la localidad de Iriarte se creará un Centro Cultural, en un trabajo conjunto con la cooperativa Eléctrica local (que aportará el edificio), se llevarán a cabo trabajos de reparaciones en el salón, vestuarios, fachada y equipamiento acorde.

En el Centro de Jubilados y Pensionados de Iriarte se está proyectando la construcción de un Salón de Usos Múltiples, lo cual implica la ampliación de la sede actual para mayor comodidad de nuestros adultos mayores y los vecinos en general, que asisten o utilizan las instalaciones para cualquier evento público o privado.-

36 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA. La obra se encuentra en un alto grado de avance, la empresa contratista debe entregar al Municipio 36 viviendas con final de obra edilicio y servicios públicos exigidos. Cuando el Municipio tome posesión de la obra procederá inmediatamente a la realización del tradicional sorteo ante escribano público. No habrá adjudicación directo de ningún tipo y bajo ninguna modalidad. Se sortearán 36 viviendas cuando estén culminadas las obras en las 36 viviendas. Hasta ese momento el responsable de la obra es la empresa y no el Municipio. QUIERO SER LO SUFICIENTEMENTE CLARO, SIN LUGAR A DUDAS. EL MUNICIPIO VA A RECEPCIONAR 36 VIVIENDAS Y VA A ENTREGAR 36 VIVIENDAS A LOS BENEFICIARIOS QUE RESULTEN DEL SORTEO ANTE ESCRIBANO PÚBLICO.

En conjunto con la Secretaria de Gobierno y Seguridad tenemos proyectado construir en la planta alta del Centro Cívico, donde funcionaba Concejo Escolar y demás oficinas vinculadas al área educativa, una SALA DE MONITOREO MUNICIPAL de cámaras de seguridad, con tecnología de avanzada, con nuevas y mejores cámaras, monitores, equipamiento, etc.-

También tenemos proyectado construir en dicho lugar nuevas oficinas para una nueva sede del Centro de Emergencias 911.-

Ambos servicios se encuentran en plena etapa de elaboración de proyecto para comenzar con los primeros trabajos de desmonte total de las oficinas existentes y la construcción de las nuevas dependencias inmediatamente.

Además en materia de seguridad ciudadana, seguiremos gestionando la incorporación de nuevos móviles a la flota de la policía comunal, administrando con responsabilidad los recursos para la provisión de combustible, lubricantes e insumos en general que requieren los mismos, y el sostén financiero de todo el servicio de policía comunal del Distrito con recursos municipales.

En lo que respecta a la ejecución del“Fondo Municipal de Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Distrito de General Pinto”, tenemos proyectado en GENERAL PINTO en el:

E. Secundaria Nº 5 .

Construcción de nuevo Edificio para la Escuela Secundaria Nº 5. Acá quisiera hacer una reflexión al respecto. Mediados de Diciembre me llama la Directora que quiere una audiencia conmigo, le digo que nos reunimos al otro día a las 9 horas en mi oficina. Me explica que escucha decir en general, no solo en el Distrito sino también en la zona, el buen estado de los establecimientos educativos en el Distrito de Gral. Pinto. Pero que no puede decir lo mismo de la Escuela Secundaria Nº 5, institución a la cual representa y es Directora, ya que la situación es bien distinta al resto de los establecimientos educativos del Distrito. NO TIENEN SEDE PROPIA. FUNCIONAN COMO ANEXO DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 30, CON MINIMAS CONDICIONES EDILICIAS PARA FUNCIONAR COMO INSTITUCION. La situación realmente es apremiante. Luego de algunas reuniones, le ofrecemos una opción, un proyecto de edificio nuevo que implicaba un desafío, tanto para el Municipio como para la comunidad educativa. La Directora tomó el compromiso de poner todo de sí misma para conseguir el apoyo de docentes, alumnos y familiares para conseguir el aval por escrito para la construcción del nuevo edificio. Ya lo consiguió. Quiero decirles que hemos tomado la decisión política de comenzar en breve con la construcción del nuevo edificio para la flamante sede de la Escuela Secundaria Nº 5, establecimiento que contará con aproximadamente 700 metros cuadrados (6 salones, oficina de dirección, secretaria, sala de profesores, gabinete, dependencias administrativas, baños para el personal, alumnos, discapacitados, cocina, depósito, Salón de usos múltiples, salón comedor, etc), inversión que demandará millones de pesos asignados a la educación pública de nuestro Distrito, y cuya construcción comenzará en las próximas semanas.

C.E.F. Nº 58. ERNESTO CHASCO FIORINI

terminar reparaciones en el techo.

mejoras en instalación eléctrica y recambio de iluminación a artefactos led

E. Primaria Nº 2. DOMINGO F. SARMIENTO

Levantar el piso y construcción del nuevo piso del Salón de Usos Múltiples

materiales para la pintura interior de toda la escuela

E. Primaria Nº 35

instalación de gas natural

Ampliación del edificio y construcción de 2 aulas nuevas. Ante un pedido de su Directora y equipo de trabajo.

E. PRIMARIA Nº 30.

Construcción de estacionamiento a 45º en el frente de la Institución.

Instalación de Alumbrado público hasta la Institución.

Construcción de veredas de acceso hasta la sede del establecimiento.

E. Secundaria Nº 4 – I.S.F.D. Nº 133

instalación de gas natural

ampliación del edificio para la construcción de 2 aulas nuevas. Ante un pedido de su Directora y equipo de trabajo.

ESCUELA DE ESTÉTICA Nº 1

reparaciones en aulas y baños

C.E.C. Nº 801 – ELBA PERALTA

reparación de cielorrasos Instalación eléctrica nueva y recambio de luminarias LED

construcción de nuevas veredas en el interior

J.Infantes Nº 901 – BERNARDINO RIVADAVIA

construcción de una sala para el Equipo de Orientación Escolar

J.Infantes Nº 905 – ESTELA BORNANCIN

construcción de una sala para el Equipo de Orientación Escolar

E.E. Técnica Nº 1 – F. L. BELTRAN

Ampliación del edificio para construcción de 2 aulas nuevas. También por solicitud de su Directora y equipo.

E. Especial Nº 501 – ALBOR ARECHAGA

construcción de baños adaptados en gimnasio y trabajos de pisos en aulas

CLUB ATLETICO PINTENSE

reparación integral del gimnasio: esta obra incluye cambio de cubierta, revoques, pisos, cielorrasos, carpintería e instalación eléctrica nueva. Surge ya que el Club presta sus instalaciones para prácticas deportivas organizadas por el CEF Nº 58. Por medio de un acta formal llevada a cabo por la Arq. Yamila Orteu, Inspectora de Infraestructura Escolar dependiente de la Dirección General de Escuelas y Educación de la Pcia de Buenos Aires, quien dispuso la imposibilidad de continuar utilizando el gimnasio del Club Pintense para actividades deportivas ligadas al área de educación en las condiciones edilicias que se encuentra, ello debido a que las instalaciones no presentan actualmente la mínimas condiciones de seguridad para la práctica de deportes por sus múltiples inconvenientes de mantenimiento en general.

PASEO PARQUE DE LA ESTACIÓN

Construcción, instalación de alumbrado, equipamiento y terminaciones en el último tramo de recorrido del paseo.

En la Localidad de GERMANIA:

ESCUELA Primaria Nº 11

trabajos de reforma en el laboratorio y cocina

Reparación de losa de entrepiso.

En la localidad de GUNTHER:

E. Primaria Nº 34 MALVINAS ARGENTINAS

reparaciones varias en la casa del casero y comedor

En la localidad de CORONEL GRANADA:

E. Primaria Nº 21 ANTÁRTIDA ARGENTINA

reparación en cubierta de techos

reparación del SUM

reemplazo y reparación de aberturas

pintura interior y exterior de la escuela

J. infantes Nº 902 MERCEDITAS

reparación del techo de la galería CLUB VILLA FRANCIA (CNEL. GRANADA) Construcción de nuevos vestuarios (damas y caballeros) para el gimnasio del Club. Ya que sus instalaciones son permanentemente utilizadas por educación.

En la localidad de IRIARTE:

E. Primaria Nº 5 VICENTE L.Y PLANES

reparaciones de cubierta del techo – canaletas internas, SUM y cielorrasos

E. Secundaria Nº 3 RENE FAVALORO

reparaciones de cubierta del techo – canaletas internas, SUM y cielorrasos CLUB SAN MARTIN DE IRIARTE Cerramiento del gimnasio y acondicionamiento de instalaciones. Ya que sus instalaciones son permanentemente utilizadas por educación.

En la localidad de ING. BALBIN:

E. Primaria Nº 12 MERCEDES DE SAN MARTIN

reparación de baños

construcción de techos nuevos en la galería

E. Primaria Nº 14 PASOS KANKI

Demolición ex casa del cuidador

Instalación eléctrica, reposición de aberturas, reparación de baños

La DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL seguiremos trabajando en el Centro de Día (CD), que es un espacio de atención integral para niños de 2 años a 11 años de edad que, de forma complementaria a la familia, favorece el desarrollo bio- psico-social del grupo etario al que está destinado, ofreciendo actividades de apoyo escolar, talleres diversos, refuerzo nutricional y estableciendo redes de contención con la Comunidad, el Centro de Dia tiene un cupo de 25 becas para el almuerzo de los niño/as, fundamental para una buena alimentación y nutrición de quienes concurren al mismo. También en los Centros Integradores Comunitarios (CIC), que son un espacio público de Integración Comunitaria de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y participativo en pos de la Inclusión Social y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, se da Apoyo Escolar a una matrícula de 110 a 120 alumnos a los cuales se les brinda desayuno y merienda y se le provee de útiles escolares a los niños de mayor vulnerabilidad (económica – familiar).-

A su vez resulta importante resaltar el esfuerzo que hacemos desde el Municipio para el funcionamiento de Los Jardines Maternales (1 y 2), los cuales como Instituciones educativas comprenden las primeras salas de Lactantes (45 días), Deambuladores 1(1 año) y sala de 2 años, en los cuales se cubren las necesidades de los niños/as (alimentación, sueño e higiene) siempre reformulando estas tareas desde una mirada educativa y pedagógica.

Garantizar el Derecho a la Educación y atender los sectores de mayor vulnerabilidad requiere de Instituciones y profesionales de la Educación eficientes y eficaces, por lo cual se están realizando capacitaciones teniendo en cuenta la especificidad de cada Institución.

Seguiremos adelante con nuestro programa municipal de becas para estudiantes de nivel terciario y universitario. Recordemos, que además el Municipio, cuenta con una casa propia en la Ciudad de La Plata, que funciona como casa del estudiante; como así también, un inmueble alquilado en la Ciudad de Junín con el mismo objetivo.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA SE NOS PASA POR LA CABEZA AJUSTAR ESTOS SERVCIOS QUE SON SOLVENTADOS CON RECURSOS PROPIOS DE NUESTRO MUNICIPIO. SEGUIREMOS APOSTANDO FUERTEMENTE AL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN DE LOS JOVENES DE NUESTRO DISTRITO Y APUNTALANDO LA SU DESEMPEÑO EN LA CARRERA QUE HAN ELEGIDO PARA ESTUDIAR.

Mediante la DIRECCION DE CULTURA se pretenden desarrollar acciones que ayuden a construir sentidos que transformen, dignifiquen, mejoren, humanicen continuamente la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Se concibe la cultura como un área de trabajo cuyo contenido no se define desde el gobierno sino con la participación de todos y todas. Pretendemos desarrollar una cultura creativa, diversa, esperanzada que conmueva e invite a cada uno de los ciudadanos a una participación activa tanto como productores culturales así como espectadores críticos de los servicios que se ofrecen. Son nuestros propósitos: Promover las producciones locales de todos los lenguajes artísticos que cada uno encuentre que es su canal de expresión de ideas y sentimientos. Contemplando, en cada caso, la amplia diversidad de estilos, géneros y maneras de hacer arte en la contemporaneidad. Continuaremos trabajando en articulación con todas las instituciones del ámbito de la cultura como bibliotecas populares, escuelas, clubes, asociaciones, medios de comunicación y organismos independientes de la comunidad. Asimismo trabajaremos en estrecha relación con la provincia y la nación para la implementación de programas que democraticen el acceso a los bienes culturales del país y Latinoamérica. Estos lineamientos y principios se ven reflejados en las acciones llevadas adelante hasta la actualidad donde podemos mencionar: Música en los parques, en General Pinto y localidades del distrito, la Noche de los Museos, el Festival de música y gastronomía ROCANFUD, Festival Km 0 del canto Folclórico, programa RECREAMIGOS, las Fiestas Populares como – CARNAVALES EN TODO EL DISTRITO – Fiesta Viva Granada – Fiesta de la vaquillona asada con cuero Germaniense, programa Los títeres van a la Escuela – Mes del Niño, Festival de invierno de las artes escénicas, Formación y Capacitación para la producción de contenidos culturales. Mediante asistencias técnicas se lleva adelante la implementación de talleres en cada localidad del distrito atendiendo a las demandas de las comunidades, Banda Municipal (Formación de músicos) Talleres de Música – Danzas Folclóricas – Cerámica – Marroquinería – Tejido – Teatro, Formación y Capacitación TALLER DE HIP HOP en vacaciones de verano, Mes de la mujer – Festival de la Mujer creadora, programa de Formación y Capacitación para la producción de contenidos culturales, Programa “Tu Lugar” para el desarrollo del Turismo Interno, Recuperación, conservación y puesta en valor del archivo fotográfico de la ciudad, NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA:

Recuperación de la Sala Gangarilla como espacio para la promoción de las artes visuales y pequeños conciertos y desarrollo de talleres.

Escenario Permanente en el Parque de la estación

Con la Dirección de Deportes Municipal seguiremos trabajando en la promoción del deporte como herramienta esencial para nuestros jóvenes, adultos y adultos mayores, a modo de enunciación destaco algunas de las actividades que se han llevado y llevaran a cabo en el transcurso del corriente año:

-Temporadas en los Natatorios Municipales de Gral. Pinto, Germania e Iriarte

– Escuela de Verano coordinada con el CEF Nº 58

– Programa “Abuelos al Agua”

– Torneos y Actividades Recreativas en el Parque Municipal durante el transcurso del año

-Juegos Bonaerenses, juveniles y adultos mayores: etapas distrital, regional y final provincial.

– Becas Deportivas a Distintos Deportistas Locales

-Asistencias técnicas a Clubes del Partido

-Escuela Municipal de Atletismo en Germania y Gral. Pinto

-Programa “Abuelos En Movimiento”

– Ayuda económica a Clubes del distrito con la cobertura del servicio Policial en estadios de Fútbol

– Escuelas de futbol femenino en localidades del distrito

– Escuela municipal de padel en Germania

– Recreamigos. Actividades recreativas en todo el distrito

– Escuela Municipal de Handball.

Estamos en condiciones de anunciar la Construcción de una cancha de Hockey de Césped Sintético en el Parque Municipal. Esta obra es de suma importancia para nuestro distrito, atento que el Hockey se ha desarrollado e instalado como actividad deportiva de manera exponencial en todo el partido, es por esto que desde el estado municipal asumimos el desafío de promover fuertemente esta actividad deportiva.-

El Hockey es un deporte, que a través del tiempo ha evolucionado tanto en sus reglas como en sus superficies o canchas, pasando desde el césped natural, polvo de ladrillo, canchas de tierra compactada, hasta evolucionar al Césped Sintético.

En la actualidad, 150 mujeres de todo el distrito practican Hockey sobre Césped, disciplina que se practica sobre césped natural en los distintos Clubes del Distrito.

La construcción de una cancha de Césped Sintético en el parque Municipal de General Pinto, es una obra que servirá para seguir creciendo y evolucionando como deporte, para que los Establecimientos Educativos puedan realizar jornadas Educativas y Deportivas, para que el CEF, en articulación con la Dirección de Deportes puedan llevar a cabo capacitaciones y distintas actividades relacionadas al Hockey, como así también, para los Clubes que lo practican, puedan llevar a cabo sus competencias de Liga y entrenamientos en la superficie adecuada.

Con la realización de esta obra, tendremos una oferta deportiva más en el Parque Municipal, brindando así la posibilidad de realizar, la etapa local y regional de los Juego Bonaerenses, Capacitaciones Arbitrales, Torneos Nacionales de Hockey Social, campus de entrenamiento intensivo, programas Deportivos Provinciales y Nacionales, que jugadoras del Distrito formen parte de seleccionados representando a la Región Norte de la Provincia en Torneos Nacionales de Hockey Social, impulsando así, el crecimiento no solo del Hockey Femenino, sino también la realización del Hockey Masculino en todo el Distrito.

MEDIO AMBIENTE – GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE GENERAL PINTO.

ESTAMOS EN CONDICIONES DE ANUNCIAR EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. Esta obra tiene por objetivo ayudar a mejorar la calidad de vida de los vecinos de General Pinto, haciéndonos eco de un reclamo que entendemos justo y que hoy podemos decir que al tener un municipio ordenado, organizado y sólido financieramente hablando, podemos emprender este desafío, cumpliendo con los requerimientos y exigencias de la Ley 13.592 de gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.- Esto es solo una obra, la idea en esta área implica una Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Este proyecto se elabora con la firme convicción de que su implementación podrá solucionar, en parte, la problemática de los RSU en el distrito de General Pinto. Al día de hoy, todos los residuos generados (sin separación alguna) se están volcando en un basural a cielo abierto, por lo que este proyecto cree necesario como primer medida la separación en origen o domiciliaria para luego chequear manualmente en una planta su correcta separación. Este método permitirá comercializar los reciclables, para solo volcar en dicho basural de manera controlada o llevar adelante algún programa de compostaje, de la parte orgánica del residuo generado.

La planificación y puesta en funcionamiento de este proyecto será llevada a cabo por la Subsecretaría de Producción y Medio ambiente de la municipalidad, en colaboración con otras áreas como la Secretaría de Obras Públicas, que se encargará de llevar adelante el proyecto de nivelación del predio y construcción de la planta de clasificación y tratamiento de RSU, la Secretaría de Servicios Públicos quienes se encargarán de la recolección de los materiales reciclables de los diferentes puntos verdes en donde fueron puestos los contenedores dentro de la ciudad.

El mantenimiento del predio en el cual se seguirán disponiendo los residuos orgánicos, y los que no tengan una actividad comercial concreta en la clasificación, se realizara con maquinaria y personal contratado. A su vez en dicho predio, se está construyendo una garita de ingreso (recepción, oficina, office y baño para personal de vigilancia), y se destinara personal municipal para el control del mismo.

RESULTA IMPORTANTE RESALTAR EN ESTE PUNTO QUE SEGÚN FOTO SATELITAL GOOGLE DE OCTUBRE DE 2.016 EL BASURAL A CIELO ABIERTO PRESENTABA CANTIDADES DISEMINADAS EN 9 HECTAREAS SOBRE LA SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO. HOY EN DÍA, LUEGO DE DOS AÑOS DE TRABAJO EN SANEAMIENTO DIARIO, CON FOTO SATELITAL DE ENERO DE 2020, LA BASURA AUN SIN SANEAR, SE ENCUENTRA CIRCUNSCRIPTA A MENOS DE UNA HECTAREA DE SUPERFICIE.

VAMOS CAMINO A TOMAR EL CONTROL TOTAL DE LA SITUACIÓN, ME REFIERO A CONTROL DE VIGILANCIA DE ACCESOS Y EGRESOS Y LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE SANEAMIENTO QUE ESTAMOS LLEVANDO A CABO. DURANTE EL TRANSCURSO DE ESTE AÑO VAMOS A ESTAR SANEANDO LA BASURA QUE SE DEPOSITA EL BASURERO DENTRO DE LA MISMA SEMANA.

Por su parte, la Dirección de Prensa y Difusión será la encargada de diseñar las acciones de información y concientización de la comunidad. Para esto contaremos con la asociación con otras instituciones (públicas, privadas y/o de la sociedad civil), quienes se comprometerán desde sus diferentes ámbitos a llevar adelante estas campañas.

NINGUN PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RESULTARÁ EXITOSO SIN LA PARTICIPACIÓN IMPRESCINDIBLE DE LAS ESCUELAS (DOCENTES Y ALUMNOS) Y CLUBES (FUNDAMENTALMENTE ESCUELITAS DE FUTBOL Y DIVISIONES INFERIORES), TRABAJANDO COORDINADAMENTE CON LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL, MEDIO AMBIENTE, CONSEJEROS ESCOLARES, INSTITUCIONES INTERMEDIAS Y FUERZAS VIVAS DE NUESTRO DISTRITO.

En sus inicios este proyecto comenzará siendo aplicado para General Pinto (ciudad cabecera) y se distribuirán, como ya se mencionó anteriormente, una serie de contenedores en distintos barrios y arterias de la ciudad, que serán estratégicamente ubicados para que la población no sufra inconvenientes al momento de la disposición.

Las localidades que pertenecen al distrito de General Pinto (Germania, Coronel Granada e Iriarte) se irán sumando paulatinamente, a medida que la planta comience a desarrollar con fluidez sus actividades. El mecanismo de distribución de contenedores y recolección de reciclables, se llevará a cabo de la misma manera que en la ciudad cabecera.

De esta manera, la Municipalidad de General Pinto estaría haciendo una fuerte inversión, proveniente de recursos propios, con la firme convicción de que la gestión integral de residuos sólidos urbanos deje de ser una problemática a nivel distrital, y se convierta en una real oportunidad para todos aquellos vecinos que estén interesados en trabajar del residuo, ya sea en su clasificación y venta o en su potencial valor agregado, generando de esta manera nuevas fuentes de trabajo genuino y desarrollo industrial en la ciudad, todo ello con mano de obra local.

Desde la Secretaría de DESARROLLO SOCIAL vamos a proponer y ejecutar políticas de promoción y protección integral de la familia, ejecutar políticas integrales relacionadas con la niñez y la adolescencia, la juventud, la ancianidad y la discapacidad, implementar políticas dirigidas a grupos sociales vulnerables, con el propósito de asegurar la equidad social, e integrar creativamente a todos los ciudadanos en la distribución de bienes sociales. En este marco, es que pondremos en marcha en nuestro distrito el PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE, a través de la entrega de la Tarjeta Alimentaria a 292 beneficiarios, que tendrá un alcance de 504 destinatarios, que implica la suma de $1.540.000 mensuales que se inyectan a la economía de nuestro distrito .- Este plan tiene como objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social, está dirigido a las familias y comunidades en situación de pobreza con prioridad en hogares con niños y niñas menores de 6 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, este programa también incluye prestaciones para comedores escolares, prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.-

Les anuncio que según comunicación directa por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la entrega de las tarjetas alimentarias a los beneficiarios se llevará a cabo en nuestro Distrito del 9 al 13 de Marzo. Lógicamente luego cada beneficiario del programa recibirá instrucciones más precisas sobre lugar, fecha y modalidad de entrega. Igualmente el día miércoles 4 voy a compartir un almuerzo de trabajo con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Lic. Daniel Arroyo, para tratar este y otros temas vinculados a las necesidades del distrito.

PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES INTERMEDIAS DE NUESTRO DISTRITO.

El Municipio con recursos propios dará continuidad a un programa de apoyo a las instituciones y/o organizaciones de bien público del Distrito. Tratando de apuntalar proyectos edilicios, mantenimiento de instalaciones, ampliaciones, refacciones y funcionamiento de clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados, cooperativas de servicios públicos del Distrito y/o cualquier otra institución vinculada al deporte, la cultura, educación, salud, servicios públicos y/o a la vida activa de nuestra comunidad.

ESTA MEDIDA DE GOBIERNO LA LLEVAMOS ADELANTE SIN INTERVENCIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL EN LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES O REGLAMENTACIONES INTERNAS DE LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO. NOS PONEMOS A LA PAR, DENTRO DE NUESTRAS POSIBILIDADES, PARA COLABORAR Y QUE SIGAN PRESTANDO SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

“Proyecto Integral de Desagües Pluviales de la Ciudad de Gral. Pinto”, oportunamente elaborado por la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hídricas de la Pcia. de Buenos Aires (DIPSOH).

Dicho proyecto ejecutivo, cuenta con tres colectores principales, con sus respectivos ramales, de los cuales han sido ejecutados los colectores 1 y 2 en forma completa; actualmente se encuentra en pleno funcionamiento, habiendo solucionado los inconvenientes hídricos en el sector sureste y suroste de la planta urbana de nuestra Ciudad.

Se concretó la obra denominada “Canal secundario de Gral. Pinto”, canalización que resultó absolutamente gravitante a los fines de brindar una solución integral para el rápido y eficiente escurrimiento de las aguas desde la zona urbana de nuestra Ciudad, y con desembocadura en el canal principal, denominado “Cañada de Las Horquetas”.

Actualmente, se encuentra en ejecución, la construcción del Colector 3, Etapa II, obra que finalizada va a brindar una solución parcial al sector Noroeste de nuestra Ciudad.

La ejecución de esta obra implica el mejoramiento hídrico de todo el área de influencia, que se ve seriamente comprometida en ocasión de registrarse abundantes precipitaciones, produciendo anegamientos y dificultando ostensiblemente la circulación de vehículos de variado porte en la zona.

RESTAN PARA SU CULMINACIÓN 130 METROS LINEALES Y SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE TENEMOS DE PARTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE LA NACIÓN Y LA EMPRESA CONTRATISTA, EN EL PLAZO DE 60 o 90 DIAS LA OBRA ESTARIA FINALIZADA PARA CUMPLIR EL OBJETIVO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA.

Ahora bien, según las cosas, a la Ciudad de Gral. Pinto le estaría faltando la concreción del colector 3, Etapa IIII, ubicado en el sector Noroeste de nuestra Ciudad, con el cual, sumados al colector 1 y 2 indicados precedentemente, se lograría el saneamiento hídrico de aproximadamente el 80% del ejido urbano. Estaríamos logrando la meta impuesta allá por el año 2.004 que la Ciudad cabecera tenga garantizada la no inundabilidad, como así también, el rápido y ágil escurrimiento de los excedentes hídricos.

ESTA OBRA SE ENCUENTRA PRESENTADA Y GESTIONADA POR ANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACIÓN Y EL ENOHSA, ORGANO TAMBIEN NACIONAL. HABRAN VISTO EN MEDIOS GRAFICOS, PORTALES, REDES SOCIALES, ETC, REUNIONES DE ESTE INTENDENTE CON DIFERENTES FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE GESTION DE ESTA OBRA.

La ejecución de esta obra, hará factible la construcción de cordón cuneta y pavimento urbano en esta zona de la Ciudad, que ha sido sistemáticamente relegado por razones técnicas, puntualizadas en el escurrimiento normal y habitual de las aguas.

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO. PAVIMENTACION.

CONVENIO PAVIMENTO. En este punto hemos gestionado por ante el Ministerio de Infraestructura y servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires la firma de un convenio por 10.457,87 metros cuadrados, y sus respectivas bocacalles de pavimento rígido de hormigón.

FIM (FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL).

Debemos anunciar que los fondos provinciales correspondientes a esta modalidad hemos tomado la decisión política de volcarlos íntegramente a la construcción de cuadras y sus respectivas bocacalles de pavimento rígido de hormigón.

POR LO TANTO, ENTRE EL FIM Y EL CONVENIO DIRECTO, AMBOS CON LA PCIA DE BUENOS AIRES, TENDREMOS PARA EJECUTAR DURANTE ESTE AÑO, SI SE CONCRETAN AMBAS GESTIONES, UN TOTAL DE 20 CUADRAS DE PAVIMENTO PARA EL DISTRITO DE GENERAL PINTO.

ALUMBRADO PUBLICO. COLOCACIÓN DE COLUMNA METALICA Y ARTEFACTO LED.

La política municipal en esta área se encuentra direccionada a continuar y profundizar la inversión de fondos públicos para el plan de reconversión lumínica de alumbrado público de nuestra Ciudad de Gral. Pinto a tecnología led más ambicioso de la historia.

Hemos adquirido la cantidad faltante de columnas metálicas y artefactos de tecnología LED necesarios para que en el transcurso del año podamos anunciar que General Pinto, será una Ciudad 100% LED, ya que tendrá esta tecnología instalada en todas las calles pavimentadas y con cordón cuneta.

Obviamente resulta redundante resaltar que este tipo de iluminación moderna nos permite un ahorro de aproximadamente el 50% de energía en relación a la utilización de la antigua lámpara de sodio. Permite captar mejores imágenes y con mayor nitidez, a las cámaras de vigilancia instaladas en nuestra Ciudad, como así también aumenta la visibilidad para peatones y vehículos, favoreciendo las condiciones de seguridad vial.

Quiero hacer un párrafo aparte acerca de nuestra POLITICA SALARIAL. Debemos recalcar que en el mes de Enero del corriente año, incrementamos un 15 % el salario de los empleados municipales, y seguiremos acompañando paulatinamente a lo largo de este año con aumentos sostenidos, con el principal objetivo de que los salarios de nuestros empleados municipales no pierdan poder adquisitivo.- Producto de una eficiente administración de los recursos municipales disponibles, hemos hecho un gran esfuerzo financiero para no reducir horas extras ni implementar despidos de empleados (Sabrán ustedes y estará mínimamente al tanto que en Distritos vecinos estas dos cosas forman parte de las noticias de todos los días). El compromiso es asumir la defensa del poder adquisitivo del salario y la defensa irrestricta de los puestos de trabajo.-

TODAS LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE MENCIONÉ LAS INICIAREMOS Y LLEVAREMOS A CABO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SALVO EXCEPCIONES EN LAS QUE TECNICAMENTE OBLIGUEN UN PROCESO LICITATORIO; DE MANERA TAL DE GENERAR TRABAJO LOCAL, MANO DE OBRA PINTENSE, DINAMISMO EN EL COMERCIO LOCAL, FORTALECIENDO EL MERCADO INTERNO.

También resulta necesario aclarar que no serán estos los únicos desafíos que emprenderemos a nivel local, ya que hemos iniciado procesos de gestión de distintas obras públicas necesarias para el Distrito, tanto a nivel nacional como provincial, que a medida que los dos estamentos superiores resuelvan el enorme problema de endeudamiento interno y externo, en que se encuentra actualmente nuestro país, tendremos la posibilidad de generar gestiones, y firmar convenios con los distintos Ministerios, que beneficiarán a todos los vecinos del Distrito.

Para finalizar, decirles que cada línea de este discurso me pertenece, es de mi autoría, no existen y tampoco admito intermediarios entre el pueblo del Distrito de Gral. Pinto y FREDDY, este Intendente.

Simplemente agradecerles a todos y todas, por el apoyo incondicional que he recibido en estos meses de gobierno, decirle que es un orgullo para mí como intendente, militante político y como un vecino más de esta ciudad, sentirme alentado por la gran mayoría de los vecinos del Distrito, para emprender esta nueva etapa de progreso. Invitarlos a que sigamos juntos por nuevos proyectos y sueños, espero sinceramente mantener la capacidad de interpretar acabadamente las demandas de la sociedad, para transformarlas en cosas concretas, que mejoren la calidad de vida de todos los pintenses.

Señor Presidente, con estas palabras dejo inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias de este Honorable Concejo Deliberante correspondiente al Ejercicio 2020.