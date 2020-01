La «Villegas Aventure Fest» arranca esta noche desde las 22:30 hs en Summer

Este año la tercera edición de Villegas Adventure tiene su primer capítulo 2020 con una original propuesta que se concreta esta noche en el boliche Summer, ubicado entre el parque Municipal y la ruta 188 sobre la Av. Mitre de la ciudad cabecera.

La propuesta es para todos aquellos que no siempre tienen un lugar para encontrarse y bailar, por eso la apertura de la noche es a partir de las 22:30, contó uno de los organizadores. No es un baile de parejas, pero se puede ir acompañado o solo y no necesariamente hay que ser del ambiente deportivo aunque muchas de las entradas anticipadas fueron adquiridas por mujeres vinculadas al atletismo.

Las entradas se podrán conseguir esta tarde desde las 18:30 hs. en Mooz, sobre la calle Moreno y tienen un costo de $ 150 e incluye 1 consumisión gratis.

Además habrá pizza libre hasta la 1 AM, sorteos y regalos.

Desde hace mucho tiempo oímos que «los mayores» no tienen un lugar donde ir a bailar, por eso decidimos avanzar en ese sentido y nos animamos a ir calentando motores divirtíendonos, aseguraron quienes esta noche estarán al frente de esta novedosa fiesta.

