Gral. Villegas: Una mujer denunció y describió el ataque sufrido por un desconocido (VIDEO)

El hecho tuvo lugar entre las últimas horas del sábado y las primeras del domingo, de acuerdo a lo que describe Cristina Chavarri a través de su perfil de Facebook en el que publicó un video describiendo la situación.

«Un hombre, ni muy joven ni muy grande, me golpeó bastante, me tiró al suelo, me pateó, me tapó la boca con la mano, me ató los brazos con sus brazos y agarró mis piernas. No pudo lograr nada conmigo gracias a Dios», comienza diciendo y explica detalladamente cómo continuaron los acontecimientos que incluyeron a vecinos que se acercaron y efectivos policiales de la Comisaría de la Mujer a la que agradece.

Chavarri pretende advertir a las mujeres principalmente de la necesidad de protegerse diciendo que «Villegas está feo y a nosotros nos están pasando cosas feas».

Su trabajo con los caballos de salto la han dotado de una fuerza que la mayoría de las mujeres no tiene; cree que eso fue determinante para lograr superar el ataque.

La mujer aclaró que teniendo hijos adolescentes hizo el video, también, para aclarar cómo fueron las cosas, para que no se distorsionen.

Relacionado