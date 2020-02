Uno de los clubes de Gral. Villegas se suma e invita a la movilización de hoy a la ruta 33

Se trata en este caso de Atlético Villegas que no se muestra indiferente ante el hecho ocurrido presumiblemente en la madrugada de ayer y descubierto por una vecina en la tarde. Si bien no está determinado si el estado de la ruta, otro vehículo o alguna falla en la conductora provocó la tragedia, el Frente Docente reaccionó esta mañana proponiendo una marcha desde el jardín N° 913 hasta la ruta 33 pidiendo pronta intervención del estado por su reparación. Ante ello en sus redes se expresó adhiriendo e invitando para que no haya más muertes evitables.

Desde el Club Atlético Villegas lamentamos profundamente el fatal accidente que terminó con la vida de dos vecinas de nuestra comunidad, como consecuencia del deplorable estado de nuestras rutas. Damos nuestro más sentido pésame a familias y amigos.

A su vez, motivados por el dolor y la bronca que la desidia estatal nos genera, acompañamos a los gremios docentes y convocamos a todos los villeguenses a sumarse a la movilización pautada para hoy a las 19 hs. en el Jardín 913.

Es hora de que nuestras autoridades se hagan responsables y entiendan que no seremos meros espectadores de estos lamentables episodios. Por lo evitable de las muertes que ocurren casi a diario, creemos que es el deber de todos los villeguenses manifestarse y hacer saber que la vida nos importa.

Por los tristes hechos ocurridos, y para que nadie más sea victima de nuestras rutas, hoy nos encontramos a las 19hs. Por nuestros vecinos, nuestras familias y por nosotros.

Por un Villegas mejor.

