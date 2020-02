8 integrantes de una comparsa debieron ser atendidos en el hospital de Gral. Villegas

Fue alrededor de la 1:00 de la madrugada al finalizar el corso; algunos de los integrantes de la comparsa rosarina comenzaron a descompensarse, siendo los primeros llevados en las ambulancias del SAME, el resto llegó junto al micro que los trajo hasta la ciudad.

El cuadro de todos fue deshidratación.

Consultados los coordinadores dijeron a Distrito Interior que no se tuvo en cuenta el suministro de agua durante el recorrido (no precisaron si la responsabilidad le cabe a ellos o a la organización que los contrató) y que el circuito resultó más extenso de lo que suponían; fueron ocho cuadras y no cuatro, en realidad las características de las calles de Villegas les resultaron más largas, explicaron.

La comparsa Ñaro Pereri desde su arribo había estado alojada en las instalaciones del Parque Municipal, de ahí se trasladaron al circuito. El desgaste sufrido por la actividad habría sido la principal causa del desenlace.

Alrededor de las 2:30 hs. todos habían sido dados de alta luego la atención recibida en el hospital.

Relacionado