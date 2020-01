Con las motos y los actos vandálicos como eje, se reunió el Foro de Seguridad de Gral. Villegas

El día Lunes 20 de Enero de 2020 se realizó la primera reunión del año, en la que se trataron dos temas fundamentales: Circulación de Motos en grupo, generando ruidos molestos y temor por accidentes a vecinos de la ciudad, el otro tema fue: Vandalismo, en el Parque Municipal y en su entorno.

Estuvieron presentes como invitados Jefes de Policía, Villegas Rugby Club, Vecinos, etc. a parte de los integrantes de la institución.

Abrió el debate nuestro presidente agradeciendo la presencia de instituciones nuevas e invitando a incorporarse al Foro a V.R.C. y Club Nautico La Botera, manifestó su propuesta de Incorporar más personal al área de Seguridad del parque, explicó que a partir de visitas al predio se puede apreciar la ausencia de personal de Seguridad y el que está no es identificable por la falta de ropa adecuada al respecto, informó que la cantidad de cámaras no son las anunciadas en su momento por el municipio, que el centro de monitoreo interno del parque no existe y otros tantos detalles al respecto.

Tomaron la palabra gente de Rugby y vecinos víctima de vandalismo, estos manifestaron propuestas para normalizar la situación, como por ejemplo: Más iluminación, baños, nuevos puestos de Buffets, señalización, más inversión en todo el predio, etc.

Por parte de las autoridades presentes, se expuso sobre el trabajo que se está realizando, la decisión de cerrar el predio, tomando nota de algunas inquietudes expuestas en la reunión.

La Policía informó la estadísticas de secuestro de motos, de los operativos llevados adelante y de lo que vendrá.

Se habló de la falta de celeridad de parte de la justicia en algunos casos y la falta de decisión política, informando el presidente del Foro que se realizará un viaje a Fiscalía General de Trenque Lauquen, la idea propuesta es ir un Concejal de cada bloque del HCD, la secretaria de Seguridad y nuestro presidente.

Como conclusión del debate se toma como muy importante el aporte de vecinos, la incorporación de nuevas instituciones al Foro, de brindarle a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para trabajar y que el resultado sea el esperado por todos con respecto a motos.

Se espera que se tomen medidas de prevención en el predio del Parque Municipal incorporando personal de seguridad, que se le provea de los elementos necesarios para su trabajo y se los capacite para el mismo, varios presentes no están de acuerdo al cierre del parque y manifestaron el por que, informaron desde el Foro.

