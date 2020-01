AMPLIAMOS: El cruce de 33 y 188 escenario de un nuevo choque

Se siguen sumando los accidentes / incidentes en el cruce de ambas rutas nacionales.

Esta vez no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos de consideración, las tres personas que ingresaron al hospital, ocupantes del auto, no tienen riesgo de vida, son de Moreno y José C. Paz, mientras que el camionero, de Gral. Pico, resultó ileso.

El rodado menor viajaba en sentido Villegas – Ameghino por la 188 mientras que el camión lo hacía por la 33 proveniente de Piedritas. Al llegar al cruce éste es impactado a la altura de la rueda delantera y tanque de combustible, además de las consecuencias personales detalladas y los daños materiales que están a la vista, ambos rodados terminaron sobre los bulevares del cruce.

El hecho que vuelve a mostrar la falta de una rotonda, sugiere ahora que tal vez con la colocación de señalización vertical y horizontal desde unos kilómetros antes de llegar al lugar para que quienes no conocen la zona o habitualmente conducen imprudentemente extremen los cuidados al pasar por este tramo de ambas carreteras.

