La mejor compañía de los trabajadores municipales de General Villegas

Cada mañana cuando la cuadrilla de los trabajadores parte desde el corralón a levantar ramas y pasto, la mascota, un perro de gran tamaño que fue de la calle (ahora es del corralón dicen los empleados) se sube al carro y con la calma y paz que se lo observa los acompaña en todo el recorrido que dura horas.

A medida que la parva crece al can le mejora su colchón, así está todo el tiempo que dura el turno, contó uno de los municipales que no encuentra absolutamente cotidiana la escena que nos llamó la atención.

Son perros de la calle que por la frecuencia con que los encontramos terminan acercándose a nosotros y terminan siendo parte nuestra, comentó otro.

No sabemos si tiene nombre pero no caben dudas que donde hallan un poco de cariño estos perros no dudan en quedarse para convertirse en una silenciosa y cálida compañía, convirtiéndose en uno más del grupo.

