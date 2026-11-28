URGENTE: un chofer habría arrojado a otro «algo», tras un encandilamiento en la RN 33, provocándole importantes heridas
El hecho, tan atípico como grave, ocurrió esta noche alrededor de las 23 horas en la Ruta Nacional 33, entre Piedritas y Cañada Seca.
Según comentó a Distrito Interior la testigo, integrante de la familia que asistió al chofer, los camioneros se encandilaron, y uno de ellos le arrojó «algo» en el parabrisas, provocando la rotura de éste, e hiriendo en el rostro a quien lo conducía. El atacante continuo viaje.
El curioso episodio se produjo en el tramo comprendido entre El Ñandú y la Escuela de Monte Largo.
En ese sector la señal de telefonía celular es escasa por lo tanto hubo dificultades para dar a viso a la Policía y el SAME que se dirigieron al lugar.
La lectora de Distrito Interior, precisó que la víctima se encontraba abajo del rodado pidiendo auxilio con el rostro ensangrentado.
A modo de mensaje, quien nos proveyó la información e imágenes, sugirió que se tenga paciendia y mucho cuidado al circular; transportistas y automovilistas conducen con tensión debido al estado d ela ruta; una situación como la que desencadenó el ataque no justifica lo ocurrido, con las consecuencias que pudo haber tenido.
Siempre nos espera alguien, debemos ser más empáticos, cuidados y tolerantes, concluyó.
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