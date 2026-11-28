El hecho, tan atípico como grave, ocurrió esta noche alrededor de las 23 horas en la Ruta Nacional 33, entre Piedritas y Cañada Seca.

Según comentó a Distrito Interior la testigo, integrante de la familia que asistió al chofer, los camioneros se encandilaron, y uno de ellos le arrojó «algo» en el parabrisas, provocando la rotura de éste, e hiriendo en el rostro a quien lo conducía. El atacante continuo viaje.

El curioso episodio se produjo en el tramo comprendido entre El Ñandú y la Escuela de Monte Largo.

En ese sector la señal de telefonía celular es escasa por lo tanto hubo dificultades para dar a viso a la Policía y el SAME que se dirigieron al lugar.

La lectora de Distrito Interior, precisó que la víctima se encontraba abajo del rodado pidiendo auxilio con el rostro ensangrentado.

A modo de mensaje, quien nos proveyó la información e imágenes, sugirió que se tenga paciendia y mucho cuidado al circular; transportistas y automovilistas conducen con tensión debido al estado d ela ruta; una situación como la que desencadenó el ataque no justifica lo ocurrido, con las consecuencias que pudo haber tenido.

Siempre nos espera alguien, debemos ser más empáticos, cuidados y tolerantes, concluyó.

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