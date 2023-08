Juan José Tomaselli: «Hay que refundar General Villegas»

El presidente del Concejo Deliberante y precandidato a intendente habló sobre la interna de cara a las PASO ya que hay cuatro listas. “Tenemos un candidato identificado con el Justicialismo (Alegre), dos que son PRO (Justo y Domínguez Carvalho), y uno solo de Juntos que incluye al Radicalismo, PRO y Republicanos Unidos, las tres fuerzas estamos representadas en nuestro espacio”.

Juan José Tomaselli sostuvo que trató “de que las alianzas se hicieran antes y lo sigo pregonando, porque no es lo mismo a algo forzado después de una interna”.

Por su parte, se mostró muy satisfecho ya que “me siento respaldado y reconocido por la gente y eso es importante, me alientan, demuestran cariño y respeto”, e indicó que “el Radicalismo no está solo, está muy acompañado en todos los órdenes. Tal es así que cuando llevamos nuestra lista y una vez que fue aprobada, siempre hubo alguien que la quiso bajar, y por algo era”, dijo suspicaz.

En cuanto al panorama luego de las internas, manifestó que “pasadas las PASO, algunos se tendrán que incorporar y otros se tendrán que ir a la casa. Necesitas el 25% de los votos para entrar en una unificación de ensamble de listas. La gente será la encargada de poner a cada cual en el lugar que le corresponda”.

En cuanto a porqué votar esta lista, Tomaselli hizo hincapié en que “hay que refundar el Distrito de General Villegas y no son palabras. Hace más de 10 años que no tenemos un gobierno con la capacidad de generar los cambios que estamos necesitando. No hubo compra de terrenos, lo único que se hizo fue urbanizar lo que estaba y todavía falta dar escrituras de muchas viviendas. Hay que empezar de cero, la urbanización debe ser direccionada, no puede crecer indiscriminadamente. Tiene que tener aptitud hidráulica, no te puedo vender un terreno que le falte medio metro de tierra, y de ahí los servicios básicos”.

Insistió además en que “hay que sacar la planta depuradora de donde está y ponerla del otro lado de Villegas porque tenes que tener salud. Las cloacas están reventando en todas las esquinas. No puede estar dentro de la planta urbana”.

En cuanto a la idea del sistema de bombeo, Tomaselli recordó que “desde que asumí como concejal en 2015 hice una memoria técnica descriptiva de la situación, se la envié al señor intendente y a la gobernadora María Eugenia Vidal, pero yo no soy quien gestiona. ABSA es una empresa público-privada provincial pero hay que exigirle porque nosotros somos los que vivimos aquí, por eso hay que transformar haciendo”.

También referido a la salud, el precandidato sostuvo que “vamos por la jerarquización de los CAPS, por la descentralización porque es mucho más fácil para los vecinos tener atención mucho más cerca”, además de la necesidad de contar con una Secretaria o Dirección de Salud encargada de todo el Distrito.

Otro de los temas ejes de sus propuestas está el referido a seguridad. “Es una de las preocupaciones más importantes de la gente y para eso tenemos programas y ya los está trabajando el comisario Darío Valle, al igual que la cuestión de las motos”.

Aseveró también que “yo quiero estar como intendente cuatro años y después me voy a mi casa. Tenemos un grupo que está formado e informado, porque no hay que dividir, tenés que amalgamar a todos. El Concejo Deliberante, si bien es un ente independiente del Departamento Ejecutivo, tiene que haber reuniones periódicas. El intendente se tiene que reunir con los concejales y tiene que explicarles, no tiene que mandar un expediente frío en una cajita que lo lees y no sabés de que se trata. Vos tenes que ir, comentar y anticiparte, buscando un ida y vuelta”.

Ante la pregunta de cómo soporto dos períodos, el presidente del HCD fue categórico, “porque tengo principios y si digo que te acompaño lo hago y no saco los pies del plato. El primer período fue mucho más coherente en la participación y después hubo un distanciamiento”.

Por último, Tomaselli invitó a la comunidad a acercarse el jueves 3 de agosto al Comité de la UCR donde se realizará una reunión de presentación de los integrantes de la lista de Juntos por el Cambio. Además, contarán con la presencia del ex vicegobernador y miembro de la CONADEP, Daniel Salvador, y del precandidato a diputado provincial en primer lugar por la Cuarta Sección Electoral, Valentín Miranda.

