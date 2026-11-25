El Ministro de Infraestructura de la Provincia estuvo en General Villegas recibiendo inquietudes por parte de vecinos, principalmente de las localidades, en su mayoría pertenecientes a las cooperativas, quienes le mostraron el verdadero panorama en que se encuentra el distrito de cara a la necesidad de obras ccoyunturales que permitan desarrollar la producción principalmente. Entre lo urgente se encuentra el deterioro que está sufriendo el acceso asfaltado entre Charlone y la RN 33, y el sistema cloacal de la ciudad cabecera.

También los caminos rurales, energía eléctrica y ampliación de las redes de gas en todo el territorio del Partido. Dijo que estando al tanto, se puede comenzar a trabajar para dar soluciones reales y definitivas, a partir de las invesiones privadas que se deben salir a buscar.

Este es un primer paso reconoció que su concreción todavía no está a la vista, no obstante remarcó que en la ciudad de General Villegas se llevan a cabo obras estructurales. En ese sentido expresó que se necesita escuchar y encontrar espacios comunes para fijar agenda en los temas que son prioritarios para el desarrollo, allí aseguró: «En nuestra cartera los recursos nunca son suficientes pero un día hay que arrancar»