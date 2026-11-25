Katopodis en Villegas: «En nuestra cartera los recursos nunca son suficientes, pero un día hay que arrancar» (VIDEO)
El Ministro de Infraestructura de la Provincia estuvo en General Villegas recibiendo inquietudes por parte de vecinos, principalmente de las localidades, en su mayoría pertenecientes a las cooperativas, quienes le mostraron el verdadero panorama en que se encuentra el distrito de cara a la necesidad de obras ccoyunturales que permitan desarrollar la producción principalmente. Entre lo urgente se encuentra el deterioro que está sufriendo el acceso asfaltado entre Charlone y la RN 33, y el sistema cloacal de la ciudad cabecera.
También los caminos rurales, energía eléctrica y ampliación de las redes de gas en todo el territorio del Partido. Dijo que estando al tanto, se puede comenzar a trabajar para dar soluciones reales y definitivas, a partir de las invesiones privadas que se deben salir a buscar.
Este es un primer paso reconoció que su concreción todavía no está a la vista, no obstante remarcó que en la ciudad de General Villegas se llevan a cabo obras estructurales. En ese sentido expresó que se necesita escuchar y encontrar espacios comunes para fijar agenda en los temas que son prioritarios para el desarrollo, allí aseguró: «En nuestra cartera los recursos nunca son suficientes pero un día hay que arrancar»