El ministro de Infraestructura Bonaerense, Gabriel Katopodis, arribará hoy a General Villegas en el marco de una visita oficial, aunque también su agenda tiene previsto un encuentro con militantes del Movimiento Derecho al Futuro.

En este marco se realizará la presentación del Encuentro «Cuánto futuro cabe en la Provincia», espacio de diálogo y participación, a cargo de Katopodis, que tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre, a las 12.45 horas, en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

A las 13.30 horas, el Ministro Katopodis estará a disposición para un encuentro con medios de prensa.

Posteriormente, a las 14:30 se trasladará a la unidad básica que el Movimiento Derecho al Futuro, la línea que conduce la concejal Sofía Mackay, que se encuentra frente al hospital municipal donde mantendrá un encuentro con militantes, en una actividad netamente política,