En la calle Arenales N° 265 anrió ahce algo más de una semana Bazar LJ, un emprendimiento de capitales chinos, que han conformado un interesante equipo con jóvenes de nuestra ciudad, quienes tienen a su cargo la atención al público; desde la bienvenida a los clientes hasta la evacuación de cualquier duda, además de las tareas propias de un comercio de estas características.

La idea del sorteo que comprendió tres premios, con la particularidad que el terceros eran cuatro obsequios que a medida que iban llegando los ganadores elegían el suyo, fue agradecer la confianza en el inicio de la actividad comercial en General Villegas, más allá que dada la variedad, las dimensiones del lugar, entre otras características que lo distinguen, el público asistiría, sin embargo el agradecimiento fue materializado, y no se descartan que en otro momento especial se repita esta idea.

El domingo, con transmisión en vivo se realizó el sorteo que tuvo los siguientes ganadores:

-Bicicleta Alina Perez -Maquina de hielo Ramiro Arce

-Perfumes y juguete Aldana Pérez, Margarita Otonelli, Dilvia Benito y Martina 566 (no especificó apellido)