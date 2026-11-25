Paz Francucci, la atleta de General Villegas que porta los colores de Atlético Villegas, fue convocada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para representar a nuestro país en el Sudamericano U18 de Atletismo, que se disputará del 11 al 13 de diciembre en Cuenca, Ecuador. Paz integrará el relevo femenino 4×100.

La joven de 16 años, previamente habrá participado en la Gimnasiada Mundial Escolar U18, que tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 7 de diciembre.

De este modo sumará dos competencias internacionales consecutivas vistiendo los colores de nuestro país.

Paz estará cerrando un 2026 de destacados logros a nivel internacional y nacional, que la ubican como una de las atletas destacadas de nuestro país; entre las particularidades, con apenas 16 años, cumlidos el 20 de octubre, integra equipos y compite con atletas de 18 años.

Es de destacar que la competidora entrena bajo las órdenes del profesor Guillermo Gardoni, con quien ha logrado una sólida dupla, y a quien reconoce como la persona que le permite sacar su máximo potencial; por su parte Gardoni, destaca, más allá de las aptitudes físicas naturales, el trabajo y compromiso con que la adolescente encaró este duro camino.