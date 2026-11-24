Atlético Patina, a cargo de Fátima Castaños, cierra el año en La Barra, que es el espacio donde aprenden y entrenan todo el año.

El Festival tendrá lugar este domingo 29 de noviembre a las 20 horas bajo el título «Seré leyenda».

El espacio, ás allá de resultar cotidiano para las patinadoras tiene como detalle que se trata de un lugar al aire libre, atípico para este tipo de espectáculos. Las entradas están a la venta y los motivos del slogan de este año, un misterio que se dará a conocer al ver el evento.

Este ha sido un año intenso en materia de competencias, donde se han obtenido imporantes resultados, lo que sumado a lo aprendido en 2026 permite que las expectativas para compartirlo con el público sean altas.