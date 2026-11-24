Desde la propia app de viajes se está comunicando que muy pronto Uber estará disponible en la ciudad de Trenque Lauquen.

Por esa razón, varias personas, incluso de la zona, están recibiendo mails con la noticia y la invitación a ser parte; en realidad, tal como lo menciona la empresa, los socios/as o conductores/as que quieran sumarse deben completar un formulario y de ese modo activar la cuenta para manejar autos, taxis o motos., especificando que cada uno dispone del tiempo de manejo que considere conveniente, ofreciendo, como se sabe, disponibilidad horaria.

Dada la novedad y con la idea que la captación sea exitosa cuenta con una promoción especial, por tiempo limitado, si se termina con el proceso de registro:

Si manejás auto particular o taxi, podés generar hasta $150.000 adicionales al completar tus primeros 30 viajes.

Si manejás moto, podés generar hasta $100.000 adicionales al completar tus primeros 30 viajes.

Previo a este anuncio, Junín, Chacabuco y Pergamino fueron de las primeras en la región en tener habilitada la app, recientemente se sumó 9 de Julio, y la quinta sería Trenque Lauquen, de acuerdo a esta información trascendida.