Esta mañana personal del área Servicios Urbanos que días pasados había dejado saneado por completo el lugar donde está colocado un volquete, se encontró con la novedad que nuevamente han arrojado basura, en gran cantidad, en el mismo lugar.

la sorpresa negativa nuevamente es que en esta oportunidad, no solo volvieron a trnasgredir las normas, sino que la basura fue dejada en la calle a metros del volquete que está vacío.

Estos desperdicios fueron retirados rápidamente, sin que, aparentemente se pudiera identificar al infractor, que por el tipo de cajas, en su maypría de frutas, podrí identificarse.

No obstante, Jorge Rementería, Secretario de Servicios Urbanos, solicitó encarecidamente a la genteque se abstenga de realizar este tipo de acciones, ya que además de generar una molestia, le está faltando el respeto al trabajador municipal que se encuentra haciendo un gran esfuerzo de mantener limpia la ciudad con lo que se tiene en este momento.

Días pasado ese sector de la ciudad había quedado totalmente limpio, incluso se había terraplenado para que quedara parejo, sin embargo, apenas transcurrido un breve lapso volvierona dejar el lugar en pésimas condiciones.