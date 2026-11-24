Horas atrás un increíble video se viralizó en Santa Isabel y en toda La Pampa. En el mismo, se veía como varios vecinos de ésta localidad trabajaban en el bacheo de un tramo de la ruta nacional 143. Otra pobladora subió sus imágenes y le puso el título a la situación: “No es Vialidad Nacional, tampoco una empresa, son vecinos bacheando con recursos propios”.

Una usuaria de Facebook, la santaisabelina Betty Frias, publicó un video donde se veía a varias personas tapando baches en la ruta nacional 143 en cercanías de Santa Isabel. “Esto no es Vialidad Nacional. Esta no es una empresa. Éste es un vecino de Santa Isabel que decidió con su gente salir a bachear la ruta nacional 143 con recursos propios. Gracias Santos Benítez-! Nos demostraste que con poco se puede hacer mucho! ¡Que querer es poder!”.

Betty se refería a una situación que cobró una enorme repercusión en La Pampa, que un vecino, Santos Benítez, con su camioneta, carrito, herramientas y recursos propios, y acompañado por varios allegados, ante en mal estado de la citada ruta nacional, decidieron poner manos a la obra y tratar de tapar la gran cantidad de baches que hay en ése sector de la mencionada senda vial.

Fuentes de la zona cuentan que la actividad cobró realidad ante el deterioro evidente y en crecimiento de la cinta asfáltica. Literalmente un acto solidario con quienes transitan por el lugar.

La actitud de Santos Benítez y sus allegados cosechó un enorme reconocimiento público por la empatía hacia el prójimo. Y, además sirvió para volver a poner en superficie del fondo de la cuestión: el abandono sistemático de las rutas nacionales que está haciendo éste Gobierno Nacional, publicó La Arena.