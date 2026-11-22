El concejal Oscar Trojaola, enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce el Gobernador Kicillof, llevó acabo anoche la primera acción como candidato a intendente.

El edil que forma parte del bloque del oficialismo, aunque en el plano político se ubicó en en la vereda de enfrente del intendente, logró reunir a unas 180 personas en el ingreso al barrio La Trocha, sobre la Avenida Chassaing Sur.

En esta oportunidad, Trojaola que por primera vez ostentará ser intendente, actualmente es el reemplazante natural de Gilberto Alegre, su tío, a quien acompañó como primer concejal en las últimas elecciones generales, estuvo acompañado por algunos de las nuevas caras de la política, algunos d elos cuales hicieron uso de la palabra, expresando el por qué de la aceptación a sumarse a la política, acompañando al candidato; entre ellos, Alejandro Reynoso, Manuel Pardo, Danesa Santiago, Micaela Fragolini, Adrian Carenzo y Franco Narpe, quien es el nexo entre el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Axel Kicillof, Andrés Larroque y Renacer Peronista, la Agrupación local.

También estuvieron otros históricos de la militancia peronista, incluso que han ocupados cargos debntro de gestiones municipales anteriores como Susana Brime, Graciano Córica y Gastón Prato, mencionados por el propio Trojaola, que integran la línea La Corriente que encabeza Sofía Mackay, quien no estuve presente (con aviso).

Consultado, pasado el encuentro con vecinos, el candidato dijo haber sido superado en las expectativas, incluso por le interés que los concurrentes mostraron por temas que son comunes a los vecinos y marcan algunas de las diferencias que tiene con Algre, como los recursos económicos del municipio, que se destinan a otros fines, en ese caso se refirió al hotel Rucalén por el que se realizó la compra por trescientos millones cuando existen necesidades en Seguridad, Desarrollo Social, el hospital y los pueblos.

Trojaola adelantó que este tipo de reuniones se replicarán en otros puntos d ela ciudad, incluso en los pueblos; a su vez, dijo que habrá nuevas personas, profesionales con los que se encuentran en conversaciones para que se sumen al proyecto que ya etá en marcha, aunque reconoció que falta mucho para el 2027.

Su candidadura es un hecho y trabaja para ser el próximo intendente de General Villegas, reafirmó.

Audio de la entrevista a Oscar Trojaola