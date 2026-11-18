En estos momentos el titular de Obras Públicas de la Municipalidad de General Villegas, Marcelo Elgue, se encuentra junto a dos personas recorriendo el edificio del hotel Rucalén, recientemente adquirido por el municipio, para que funcione allí un geriátrico.

Esta es la primera intervención del Ejecutivo en el lugar luego de la firma del boleto de compra venta realizado hace poco tiempo.

En primera instancia el funcionario estaría acompañado de técnicos en ascensores, con quienes estuvo en el interior y ahora lo hace en el exterior, en clara muestra que se trata de una evaluación.