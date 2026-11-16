Un auto chocó contra un camión cuando intentaba sobrepasarlo, ocurrió en la RN 188, cerca de General Pinto

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 248, en sentido Lincoln – General Pinto, y tuvo como protagonistas a una mujer que fue trasladada al hospital municipal, y un hombre, conductor del camión que recibió asistencia en el lugar.

Por causas que se tratan de establecer, aunque habría indicios de cómo ocurrió, el auto y el camión que circulaban en el mismo sentido Lincoln – General Pinto colisonaron sobre la traza, quedando ambos fuera de ésta, el automóvil en el préstamo, dentro de un canal, y el rodado de mayor porte sobre la banquina por lo que no fue necesario interrumpir el tránsito auque estuvo asistido hasta la conclusión de las diligencias.

Según las primeras apreciaciones el automóvil habría intentado sobrepasar al camión y, durante la maniobra, terminó impactando contra el transporte de carga.

En el vehículo de menor porte viajaba una mujer de 53 años, de Lincoln, quien fue asistida por personal del SAME y trasladada al hospital para su atención. Por su parte, el conductor del camión, de 32 años, de Quemú Quemú, fue atendido en el lugar.

En el operativo trabajaron efectivos policiales, personal del SAME y personal de Policía Científica de Junín, que realizó las pericias correspondientes.

Interviene la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Junín.