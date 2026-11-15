Con el corazón, las manos y la unión, ponen a la Escuela Agraria de Germania nuevamente en marcha

La Escuela Agraria de Germania sufrió el viernes severos daños como consecuencia de una fuerte tormenta que lo arrazó prácticamente todo, en cuestiones materiales. Los 130 alumnos, y el personal presente esa mañana no tuvieron consecuencias física, y eso se destaca por encima del resto.

Tras lo ocurrido y en cuestión de horas todos los que debían estar, estaban en el establecimiento ubicado a unos pocos kilómetros d ela planta urbana. Desde las autoridades municipales, bomberos, personal de la cooperativa eléctrica, integrantes de la cooperadora, autoridades de Educación. Incluso Alexis Guerrera, vice presidente de la Cámara de Diputados, ex intendente de General Pinto, llego hasta el lugar sumándose al aporte de soluciones.

El objetivo desde entonces fue uno solo: volver a poner en marcha la escuela para que los alumnos este lunes vuelvan a tener clases aunqeu sea en un contexto de emergencia, y hasta con cierta precariedad, pero de manera segura. Y cuando promedia la tarde de este domingo, es algo que podrá suceder.

Para destacar es que la unión realmente hizo la fuerza, el compromiso de una comunidad, y la voluntad, por sobre todas las cosas convirtió a cada uno en una hormiga que solo puso el cuerpo para remover todo lo que se podía, limpiar, sanear y volver, en la medida d elo posible a ese paisaje rodeado de campo, a su estado interior, donde lo que predominaba, y lo sigue haciendo, es el crecmiento y el desarrollo de la educación agropecuaria, la adquisión de habilidades para el sector, y la incorporación de nuevos conocimientos para un número cada vez mayor de alumnos.

Así es que lo vivido, aún en proceso, se irá convirtiendo en una anécdota, y aunque la meteorología no depende de nadie, seguramente dejará alguna enseñanza.

Hoy lo que hay es la confirmación de un distrito unido, donde cualquier diferencia, de cualquier índole, queda de lado ante un evento en el que «otro» esté afectado. Esto es lo que tanto se pretende, de lo que tanto se pregona, y a pesar de haberse tratado de una situación angustiante, la empatía apareció de golpe, por instinto y se materializó en la Escuela de Educación Agraria N°4 de Germania.