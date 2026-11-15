La Primera de Villegas Rugby Club se consagró Campeón del torneo de la UROBA

En un partido que no dejó dudas, el equipo mayor de Villegas RUgby Club se consagró campeón del Torneo de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires de local al vencer a sus pares de la ciudad de América.

Los dirigidos por Juan Ignacio Specogna, que cuenta con la colaboración de Juan Satragno, y la preparación física de Ezequiel Rodriguez, se impusieron a Mapuche Rugby por 28 a 6.

El esquipo mayor se quedó con la Copa de Bronce sumando un nuevo logro para la institución que sigue trabajando no solamente para la obtención de títulos, sino el sostenimiento y difusión del deporte representando a la ciudad en cada acción.