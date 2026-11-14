¿Ya hiciste tu pedido?: los bomberos recaudarán vendiendo choripán, papas fritas y gaseosa este sábado al mediodía

Los bomberos de General Villegas hoy proponen una tradicional opción gastronómica para sumar recursos a la institución. Para ello, desde las 12:30 horas se estarán vendiendo los combos en el cuartel.

La mayoría de los choripanes, papas fritas y gaseosa, han sido encargados y serán entregados, pero existe la posibilidad de hacer la reseva, para ello pueden pasar por el cuartel o llamr al 421560, también a los integrantes del Cuerpo Activo o Comisión.

Esta idea surgió de un integrante delCuerpo de Reserva, y al resultar original se le dio curso a la propuesta que ha generado expectativas.

Al comprar colaborás y disfrutás de una tradición argentina.

Entrevista a Marciel Coronel, presidente de la Comisión Directiva