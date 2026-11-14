Un camión volcó su acoplado derramando la carga en la RN 33, viajaba hacia Cañada Seca

El hecho ocurrió ayer por la tarde en la RN 33, cuando el camión Iveco, conducido por un hombre de Los Toldos, ciudad d ela que procedía, con destino Cañada Seca.

Una maniobra brusca, aparentemente, provocó la desestabilización del acoplado que volcó sobre uno de sus laterales, derramando el maíz que transportaba sobre la traza, obstruyéndola por completo.

El tramo Piedritas – Cañada Seca se encuentra seriamente dañado, provocando con frecuencia este tipo de situaciones y roturas de neumáticos y llanata; aunque en este caso no odemos precisar si esa fue la causa.

El chofer resultó ileso.

Hasta el retiro del cereal el tránsito fue asistido pro el Destacamento Vial de Cañada Seca.