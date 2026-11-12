El Papa movilizó multitudes y le dio oxígeno al turismo argentino

La visita del papa León XIV generó un movimiento turístico extraordinario en la Argentina, combinando peregrinaciones religiosas, viajes de corta duración, desplazamientos internacionales y turismo tradicional. Las celebraciones religiosas convocaron multitudes y movilizaron contingentes de distintas provincias, mientras que los feriados habilitaron escapadas recreativas hacia destinos de playa, sierras y ciudades. El acontecimiento tuvo como principales epicentros a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque su impacto se extendió hacia otras localidades a través de la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio. A continuación, los datos del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana y los feriados papales en todo el país.

Turismo religioso: el principal motor del movimiento.

Ciudad de Buenos Aires: Con una convocatoria multitudinaria, la misa celebrada el lunes 9 concentró a 2,5 millones de personas. El Ente de Turismo de la Ciudad estimó que del 6 al 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas con pernocte (165.000 nacionales y 77.000 internacionales) y cerca de un millón, excursionistas. El impacto económico se estimó superior a los US$ 88 millones. La ocupación hotelera promedió el 75%. La Ciudad complementó las celebraciones religiosas con visitas guiadas gratuitas por los circuitos papales de Monserrat y Flores, recorridos vinculados con Mama Antula y propuestas de turismo histórico y religioso. En los alrededores del Monumento a los Españoles se dispusieron más de 160 puestos gastronómicos y foodtrucks, distribuidos en siete puntos para atender a los fieles que asistieron a la misa. Además, unos 90 restaurantes, bares y locales gastronómicos se sumaron a la iniciativa “Menú Papa León”, con descuentos y promociones especiales desde el viernes 6 hasta el jueves 12 de noviembre. La propuesta buscó extender el impacto de la visita papal al sector gastronómico y estimular el consumo de vecinos y turistas durante toda la semana. La agenda de la visita del papa León XIV en la Ciudad incluyó, el martes 10, una vigilia encabezada por el Pontífice en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, que según estimaciones reunió a cerca de un millón de jóvenes.

Córdoba: La misa del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) reunió a más de 650.000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano. La ocupación hotelera en la ciudad capital rondó el 60%, aunque muchos establecimientos estuvieron al 100%, especialmente los de alta gama. Unos 4.500 peregrinos habían solicitado alojamiento en establecimientos religiosos desde septiembre. Según Airbnb, las búsquedas de hospedaje en Córdoba y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual, mientras que en Villa Carlos Paz las reservas superaron el 70%. El movimiento también se reflejó en el transporte terrestre: la Terminal de Ómnibus triplicó su flujo habitual de pasajeros en comparación con feriados de alta demanda, con contingentes llegados desde Chile, Paraguay, Brasil y Perú, además de Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Santa Fe. Solo desde La Rioja viajaron más de 6.700 personas, de acuerdo con la policía de esa provincia. La dimensión económica del acontecimiento se reflejó en su organización. El costo total del operativo fue estimado en $ 23.000 millones, de los cuales el Gobierno provincial destinó $ 9.300 millones a los preparativos, de modo que unos $ 13.700 millones quedaron a cargo del Arzobispado.

Luján: la ciudad se preparó para recibir a 2 millones de fieles en la misa del miércoles 11. Según datos municipales, la ocupación hotelera previa superó el 90%. Las búsquedas de alojamiento en Booking aumentaron más del 1.800% interanual, mientras que Airbnb informó un crecimiento superior al 500%.

Turismo tradicional: las escapadas también tuvieron protagonismo.

l El efecto de los feriados extraordinarios no quedó limitado a las celebraciones religiosas. Una parte de los viajeros aprovechó el descanso para realizar escapadas recreativas, especialmente hacia destinos cercanos a los grandes centros urbanos. La Costa Atlántica bonaerense mostró resultados positivos y permitió identificar un segundo motor del movimiento turístico: la combinación de buen clima, actividades culturales, encuentros deportivos y viajes de último momento.

l El calendario de feriados condicionó los desplazamientos. Mientras el lunes 9 fue feriado en todo el país, los descansos adicionales no tuvieron el mismo alcance territorial. Esa diferencia amplió las posibilidades de permanencia en algunos distritos, pero en buena parte del interior predominaron las escapadas breves, concentradas entre el sábado y el lunes.

Los resultados mostraron una marcada heterogeneidad territorial. Mientras algunos destinos alcanzaron ocupaciones cercanas al 100%, otros registraron niveles moderados, incluso inferiores al 40%. Santa Fe, Neuquén, Jujuy y San Luis informaron en conjunto un impacto económico superior a los $ 34.300 millones.

El perfil de los desplazamientos también fue particular: se combinaron estadías cortas, reservas de último momento y una fuerte presencia de viajeros de cercanía. Además, una parte importante de quienes asistieron a las celebraciones religiosas viajó y regresó en el día. Por eso el movimiento benefició al transporte, la gastronomía y el comercio sin traducirse necesariamente en una expansión equivalente de las pernoctaciones.

El fin de semana dejó, así, dos dinámicas simultáneas. Por un lado, una movilización religiosa excepcional, con grandes contingentes hacia los principales escenarios de la visita papal. Por otro, un turismo recreativo que aprovechó el descanso para realizar escapadas, aunque con resultados desiguales entre destinos. La experiencia volvió a mostrar que los grandes acontecimientos pueden dinamizar las economías locales, aunque su impacto turístico depende de la permanencia de los visitantes y del consumo que realizan durante el viaje.

La Costa Atlántica, el gran ganador: Mar del Plata superó el 75% de ocupación, por encima de las expectativas iniciales, con un movimiento que los operadores consideraron entre los mejores del año fuera de la temporada alta. La actividad estuvo impulsada por el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón con 13.000 inscriptos, las finales de los Juegos Nacionales Evita y una intensa agenda de espectáculos, con presentaciones de Abel Pintos, Baglietto-Vitale, Sergio Dalma, Alex Ubago y Los Cafres. A esto se sumó el festival gastronómico MardelBurguer, mientras que los alquileres temporarios también captaron parte de la demanda. Predominaron las estadías de dos noches, con algunas extensiones a tres, y las reservas de último momento. Pinamar y Cariló también registraron un movimiento importante. Aunque los relevamientos hoteleros previos ubicaban la ocupación de la zona en torno al 60%, algunos grandes complejos alcanzaron su capacidad máxima. A los turistas alojados se sumaron propietarios que aprovecharon los feriados para utilizar sus viviendas de descanso. En el partido de Villa Gesell la ocupación alcanzó el 65% en la ciudad cabecera, mientras que las localidades del sur tuvieron un desempeño superior. Mar de las Pampas llegó al 86%, Mar Azul al 80% y Las Gaviotas al 76%, con un promedio del 82% entre estos tres destinos, según un relevamiento sobre 73 establecimientos. El movimiento también quedó reflejado en las rutas y el transporte de pasajeros. Durante la mañana del sábado, Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) contabilizó 2.421 vehículos por hora en Samborombón, sobre la Autovía 2, otros 1.063 en Maipú y 1.097 en La Huella, sobre la Ruta 11. La demanda agotó la disponibilidad de pasajes aéreos y ferroviarios desde Buenos Aires hacia Mar del Plata al comienzo del fin de semana, mientras que las empresas de ómnibus incorporaron servicios adicionales. En el interior bonaerense, Chascomús alcanzó el 98% de ocupación, con visitantes principalmente del AMBA, atraídos por la laguna y una agenda de actividades culturales y tradicionalistas. Tandil también tuvo un movimiento destacado, impulsado por el Festival Chacinar, que convocó a miles de personas y recuperó el récord del salame más largo del mundo, con una pieza de 512,90 metros.

Entre las provincias que ya cerraron números, el balance fue dispar: Santa Fe encabezó con más de 112.000 visitantes y $ 20.000 millones de impacto, una ocupación superior al 69% y más de 600.000 personas en unas 50 actividades, con la Fiesta de Colectividades y Ronnie Wood en Rosario como principales convocantes. Jujuy también presentó un relevamiento detallado: 16.199 turistas, 30.248 pernoctaciones, 61,96% de ocupación sobre 714 establecimientos y 14.645 plazas, con un impacto de $ 4.599 millones; la Quebrada lideró con 70,6% de ocupación, por encima de la Puna, que cerró en el 47,9%. Neuquén recibió más de 20.000 turistas y más de $ 8.000 millones de impacto económico directo, con contrataciones de último momento que elevaron en más del 30% los niveles iniciales de reservas. Misiones sumó más de 18.500 arribos y 58.000 pernoctaciones, con Puerto Iguazú ocupado al 70% y El Soberbio, en el otro extremo, con solo el 29%. En San Luis la ocupación fue del 62,7% y el impacto de $ 1.799 millones, con Balde y San Gerónimo llenos y casi la mitad de los visitantes llegados desde Buenos Aires. En el extremo opuesto, la capital de Catamarca se quedó en el 36%, pero con $ 373,9 millones de impacto económico, un monto importante para la ciudad.

Buena parte del movimiento no se vio en los hoteles, sino en las rutas: El Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis duplicó su tránsito: entre la medianoche y las 13 del sábado ingresaron 4.200 vehículos a Entre Ríos, frente a los 2.000 habituales, y Chajarí registró 2.340 ingresos a sus termas. Colón combinó las escapadas tradicionales con los desplazamientos hacia Paysandú, donde la visita papal preveía 50.000 fieles. Hacia Luján, el ferrocarril Sarmiento sumó 42 trenes especiales desde Moreno, 29 el martes y 13 en la madrugada del miércoles, con el primer servicio saliendo a la 1:35; en paralelo, siete líneas ferroviarias del área metropolitana funcionaron con horario de día hábil y frecuencias reforzadas entre el lunes y el miércoles. El tramo final fue igualmente a pie: de los ocho accesos habilitados, siete viales y uno ferroviario, las caminatas hasta el predio iban de 3 a 12 kilómetros. La Conferencia Episcopal repartió, además, 24.000 tarjetas SUBE con viajes sin cargo para voluntarios entre el 6 y el 13 de noviembre, y organizó micros para trasladar a unos 4.000 desde la Ciudad. La Pampa funcionó como corredor de paso para los peregrinos de la Patagonia y Cuyo, al punto de motivar un operativo vial especial del 7 al 12 de noviembre, y desde Santiago del Estero el asueto del martes facilitó el viaje hacia Córdoba. En el sur, el movimiento fue directamente emisivo: numerosos habitantes de Río Gallegos cruzaron a Punta Arenas y generaron demoras de regreso en el Paso Internacional Integración Austral.

En la Patagonia y las sierras mandó la cercanía: Bariloche superó el 55% de ocupación, según un relevamiento de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica local, con un público mayoritariamente regional: familias del Valle de Río Negro y de Neuquén que llegaron en auto y prefirieron el alquiler de departamentos antes que el hotel, a las que se sumaron brasileños y algunos visitantes de Europa y Norteamérica. Los 26 grados empujaron las playas del Nahuel Huapi y de Dina Huapi, mientras el Circuito Chico, las navegaciones a Isla Victoria y Puerto Blest y un recital de Skay Beilinson completaron la agenda. En Neuquén el movimiento se apoyó, sobre todo, en los eventos: Villa La Angostura fue sede de la 23ª edición del ASICS K42, cuyo KKids reunió a 140 chicos en Bahía Brava; Junín de los Andes celebró la Fiesta Ceferiniana en el paraje San Ignacio y Piedra del Águila, la Fiesta Provincial de la Trucha Marrón. Más al sur, Playa Unión concentró la salida de Rawson y Trelew en una jornada que anticipó el verano, y Ushuaia sostuvo las excursiones por el Canal Beagle, aprovechando los días largos. En Córdoba, Villa Carlos Paz llegó al feriado con reservas de entre el 60% y el 90%, con muchos visitantes que eligieron alojarse en las sierras para combinar las celebraciones con descanso.

Postales del fin de semana.

Fue la primera visita de un papa a la Argentina desde la de Juan Pablo II, en 1987. La misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, con 2,5 millones de personas, se convirtió además en la más multitudinaria del pontificado de León XIV.

Cinco vuelos para mover una comitiva: Aerolíneas Argentinas operó cinco vuelos especiales. El domingo 8 llegaron dos desde Montevideo: un Boeing 737 MAX 8 con la comitiva y, media hora más tarde, un carguero dedicado exclusivamente al equipaje. El martes 10 la compañía cubrió la ida y la vuelta a Córdoba, y el miércoles 11 la despedida hacia Lima en un Airbus A330-200. El presidente de la empresa acompañó los traslados.

El delivery religioso más grande del país: Alimentar al operativo requirió 100.000 raciones en ocho días, 65.000 almuerzos y 35.000 cenas, con 40 toneladas de alimentos, según un relevamiento de la consultora Focus Market. El pico de demanda coincidió con las misas de Córdoba y Luján, los días martes y miércoles.

Casi 50.000 personas trabajando: Entre fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios, el operativo movilizó a casi 50.000 trabajadores: 16.680 en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 30.000 en la provincia. El dispositivo sanitario bonaerense incluyó 45 ambulancias, 12 puestos médicos de mayor complejidad, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.

La remera del Papa costó $ 19.000. El merchandising se convirtió en un rubro en sí mismo, con precios que fueron desde $ 3.790 hasta $ 19.000. La remera sublimada encabezó la lista, seguida por gorras a $ 16.900, packs de souvenirs a $ 15.000, rosarios a $ 14.990 y bustos a $ 13.713. La opción más accesible fue el combo de botella y taza, a $ 3.790. Los buzos oficiales llegaron a $ 70.000, muy por encima de lo que ofrecían los puestos informales.

Trenes de madrugada y 24.000 SUBE gratuitas: El transporte público tuvo un operativo extraordinario para acompañar las celebraciones. Trenes y colectivos circularon con frecuencias de días hábiles durante los feriados, se incorporaron servicios ferroviarios nocturnos y el ramal Moreno-Mercedes del Sarmiento triplicó su frecuencia para facilitar el acceso a Luján. Además, se distribuyeron 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios de la organización.

Los peregrinos de San Juan se identificaron con una gorra: La Arquidiócesis de San Juan organizó una iniciativa para que los peregrinos de la provincia pudieran reconocerse entre las multitudes. La gorra identificatoria se ofreció a través de una plataforma con pagos por Mercado Pago y entregas organizadas desde el 25 de octubre. La propuesta acompañó los viajes de contingentes sanjuaninos, principalmente hacia Córdoba.

Estacionamientos gratuitos y micros para los peregrinos: El operativo bonaerense contempló playas de estacionamiento gratuitas y servicios de traslado en micros hacia los predios de las celebraciones. También se organizaron trenes y colectivos especiales para facilitar el acceso de los fieles y reducir la circulación de vehículos particulares en las zonas de mayor concentración.

Los paquetes religiosos abrieron un nuevo mercado para las agencias: La visita papal generó una oferta específica de excursiones y viajes organizados. Desde Mendoza se comercializaron traslados en micro hacia Córdoba desde $ 105.000, mientras que las alternativas con alojamiento partían desde $ 140.000. En San Juan, las agencias ofrecieron paquetes de entre $ 300.000 y $ 400.000 por persona. La diversidad de precios reflejó las diferencias de distancia, duración y servicios incluidos, y convirtió a las peregrinaciones en una oportunidad comercial para agencias y empresas de transporte.

Luján amplió su capacidad de alojamiento más allá de los hoteles: Ante la llegada prevista de peregrinos, el municipio habilitó un registro de viviendas particulares, quintas, instituciones y establecimientos turísticos. La plataforma oficial publicó más de mil opciones de alojamiento en Luján y localidades cercanas, aunque esa cantidad no equivale a reservas concretadas. La iniciativa permitió incorporar oferta alternativa y facilitar el contacto directo entre visitantes y prestadores.