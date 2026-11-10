Virtudes y desventajas ante el boom del pádel: recomendaciones de los kinesiólogos para evitar dolores y lesiones

El pádel es un deporte “renacido”. Este revivir para la práctica de esta actividad tuvo un pico hacia 2021-2022, cuando las estadísticas mostraban que había unas 4.900 canchas. Esto significa que en los últimos cinco años se han construido y sumado entre 2.000 y 3.000 nuevas canchas en todo el territorio nacional

Hoy, de acuerdo con las revistas especializadas, el país cuenta con aproximadamente 7.000 a 8.000 pistas repartidas en cerca de 2.600 a 4.000 clubes y más de 1.000 canchas particulares. Con este “boom” del deporte de las paletas disparó también el número de consultas kinesiológicas.

El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) relevó un aumento “exponencial” de las visitas de hombres y mujeres que se volcaron masivamente a la práctica sin la preparación adecuada. Y esto, según explica el especialista Alejandro Greco, derivó en la aparición creciente de ciertas patologías.

“La más conocida es la epicondilitis, el famoso codo de tenista, que en el pádel es muy común. También vemos lesiones de hombro por gestos repetidos por encima de la cabeza, esguinces de tobillo, desgarros de gemelo, sobrecargas lumbares y molestias en rodillas. En general aparecen por falta de preparación física, mala técnica, exceso de partidos sin descanso o un equipamiento inadecuado” aseguró Greco, licenciado kinesiólogo fisiatra egresado de la UBA y profesor nacional de Educación Física del Instituto Nacional de Educación Física (INEF) “Romero Brest”.

Greco, quién tiene una amplia trayectoria en prevención y rehabilitación de lesiones deportivas y actualmente es tesorero del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires (CoKiBA). Explicó que “en el consultorio lo vemos claramente: llegan pacientes de todas las edades que empezaron a jugar en los últimos años, muchos de ellos personas que estaban sedentarias y encontraron en el pádel una forma de moverse que les resulta divertida y no una obligación. Pero en la mayoría de los casos no tuvieron en cuenta la adaptación física previa”.

Ventajas y virtudes

No obstante, Greco destacó que el pádel es un deporte “muy valioso”. “Se estimula la fuerza del tren inferior, la estabilidad y la movilidad de hombros y columna. Al haber desplazamientos cortos, frenadas y cambios de dirección constantes, mejora mucho la coordinación, el equilibrio y la propiocepción y esto es especialmente valioso en adultos mayores y sedentarios” agregó.

El especialista destacó además que “este ejercicio baja los niveles de estrés. Pero el pádel suma algo más: exige atención plena durante el juego y genera vínculos. Muchos pacientes me cuentan que el partido semanal es su momento de desconexión y de encuentro con amigos. Ese componente social favorece la adherencia, que es lo más difícil de lograr en cualquier actividad física y la gente sigue yendo porque la pasa bien”.

Sugerencias y recomendaciones

Greco, quién representó al CoKiBA en el Consejo Federal de Kinesiología (COFEKI) y en el Congreso de la Asociación de Kinesiología del Deporte realizó algunas recomendaciones:

-Antes de comenzar una actividad deportiva, en particular la práctica de pádel, realizar un chequeo médico si la persona tiene 40 o más años de edad.

-Siempre entrar en calor previo a los partidos con movilidad articular y muscular y no arrancar directamente con el partido.

– Utilizar zapatillas específicas para pádel y una paleta acorde.

-Complementar con trabajo de fuerza y estabilidad, especialmente en piernas, zona media, hombros y antebrazos.

– Ante cualquier dolor que persiste, consultar a tiempo: “muchas lesiones se resuelven rápido si se tratan temprano”, dijo por último Greco.