Ampliamos: un grupo de religiosas volcó en cercanías de Coronel Granada

De acuerdo a los primeros datos no hay heridos de consideración, aunque si golpeados.

Se trata de religiosas que aparentemente viajaban hacia Luján.

El vehículo, una Renault Kango, habría alcanzado el pozo que se encuentra en la curva y su conductora perdido el control del volante, volcando sobre el asfalto donde quedó la unidad.

Todas las ocupantes habrían salido por sus propios medios, recibiendo asistencia quienes la requirieron. Preventiva ente dos de ellas fueron trasladadas al CAPS de la localidad. (Imagenes captura video de Fehiber)