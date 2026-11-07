Emoción, agradecimiento y tradición en el arranque de la Peña por el Indio Pampa, que se realiza hoy en el Prado Español

Este sábado todas las voluntades se unieron para recaudar fondos y acompañar a Julio César Ibarra, el reconocido y popular animador de jineteadas Indio Pampa que está atravesando un serio cuadro de salud como son las consecuencias de la deabetes, que lo han dejado prácticamente sin la visión, y una falla renal que lo obliga a realizarse diálisis.

Viviendo nuevamente en su General Villegas, el Indio contó oportunamente a Distrito Interior que sus hijos, principalmente, decidieron que se radicacara auí donde tendrá el acompañamiento y la atención médica que necesita, pero sobre todo, el afecto de su gente que ya lo está demostrando.

Hoy es «La Peña del Indio, una iniciativa de la Peña La Guardería del Cuita que tiene por objeto recaudar la mayor cantidad de fondor para este talento que tantas veces lo hizo por los demás y hoy es él quien lo necesita.

Estas imágenes que acompañan esta publicación son la conclusión de un paseo criollo que organizó Alfredo Pereyra de la Agrupación La Vuelta del Martín Fierro, a la que respondió un importante número de hombre y mujeres de a caballo para ser parte de esta movida que culminará esta noche con un baile popular con la actuación de Banda Sergio.

El paseo criollo arrancó en la cancha del club Sportivo y concluyó en el Prado Español donde se realiza este evento por el Indio Pampa, allí los esperó el propio Ibarra quien en agradecimiento rectó unos sentidos versos que emocionó a todos.

El Indio Pampa, que afronta las consecuencias de su enfermedad está muy lejos de perder el ritmo con el que siempre vivió, por el contrario, se lo ve entusiasmado, y a pesar de las limitaciones que la falta de visión le producen, está en cada detalle en este día.

Alrededor de las 20 horas comenzaran los diferentes artistas folklóricos a pasar por el escenario que tendrá sobre el final a Banda Sergio, de la ciudad de Los Toldos en vivo para cerrar bailando.

El servicio de cantina está garntizado y la entrada tiene un valor de $ 20.000.