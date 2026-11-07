Despistó un camión en la RN 33 y volcó el acoplado

Este sábado, a las 14:30 hiras, en la Ruta Macional 33, km. 490, entre Cañada y Piedritas, despistó un camión hacia la banquina volando el acoplado en el préstamo.

El chofer, de 46 años, quien circulaba desde Rosario hacia América, donde tiene domicilio; perdió el control por casuas que no fueron establecidas, resultando sin lesiones.

El camión es un Scania que tiraba un acoplado marca Ombú.

No hubo restricciones para el tránsito al que se le indicó circular con precaución.