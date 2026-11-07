Ampliamos: un motociclista pasó de largo en una curva cerca de Coronel Charlone

Esta tarde, pasadas las 13 horas un motoclista de la ciudad de Laboulaye, Córdoba que se despalaza a bordo de una Kawasaki 650 pasó de largo en una curva distante a un kilómetro y medio de Charlone.

Como consecuencia de ello, el hombre de 47 añps, fue inmovilizado y trasladado en principio al CAPS de Charlone y luego al hospital de Buchardo, acusando dolor en el brazo izquierdo y presentaba un corte en el rostro, sin otras lesiones aparentemente. El traslado lo realizó personal de la cooperativa de la localidad perteneciente al distrito de General Villegas.

En el lugar, que es jurisdicción de Buchardo, intervinieron los bomberos de Charlone (por cercanía) y la Policía de la localidad cordobesa.