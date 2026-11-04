Aarón Anselmino fue convocado por Scaloni a la Selección

El defensor central, de 21 años, oriundo de Bernardo Larroudé, con un paso por Juvebtud de Banderaló, y surgido al fútbol mayor de Boca Juniors, fue citado por primera vez a la Seleccionado de Scaloni y formará parte del plantel que afrontará los próximos compromisos amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

Sus condiciones como marcador central, su personalidad y sus actuaciones con la camiseta xeneize despertaron el interés de clubes europeos.

Con apenas 18 partidos disputados en la Primera de Boca, Anselmino fue transferido al Chelsea de Inglaterra en una operación que alcanzó los 18 millones de dólares, más bonus por objetivos. La institución londinense apostó por su proyección y lo incorporó a su estructura, aunque el defensor debió continuar su desarrollo a través de diferentes préstamos.

Las lesiones fueron uno de los principales obstáculos durante sus primeros meses en Europa. Sin embargo, su paso por Borussia Dortmund le permitió recuperar continuidad y mostrar nuevamente sus condiciones. En el conjunto alemán consiguió encadenar buenas actuaciones y sumar experiencia en una de las principales ligas del continente.

Posteriormente, tuvo una breve cesión en Racing de Estrasburgo, también perteneciente al grupo empresario de Chelsea, antes de regresar al conjunto inglés. En su vuelta sufrió una lesión durante un amistoso frente al Johor de Malasia, que volvió a condicionarlo físicamente. Por ese motivo, todavía no pudo sumar minutos oficiales bajo la conducción de Xabi Alonso.

Para Bernardo Larroudé y toda La Pampa, la noticia significa un motivo de orgullo. Anselmino, que dio sus primeros pasos en el fútbol de la provincia antes de iniciar su recorrido por Boca y dar el salto a Europa, tendrá la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta del seleccionado nacional, destacó La Reforma, medio de La Pampa.