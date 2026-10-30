Buscan a una adolescente que se ausentó de su hogar en General Villegas

Una adolescente de 16 años, de nombre Luisana que se ausentó de su hogar es buscada por su familia y personal policial desde hace unas horas.

La joven que le habría manifestado a sus amigas que se iría de la ciudad, llevaba puesto un jogging gris y una campera negra deportiva.

La Policía trabaja en dar con su paradero, a pesar de no haberlo comunicado formalmente a los medios, protocolo que activarán si en breve no hay novedades.