Buscan a una adolescente que se ausentó de su hogar en General Villegas
Una adolescente de 16 años, de nombre Luisana que se ausentó de su hogar es buscada por su familia y personal policial desde hace unas horas.
La joven que le habría manifestado a sus amigas que se iría de la ciudad, llevaba puesto un jogging gris y una campera negra deportiva.
La Policía trabaja en dar con su paradero, a pesar de no haberlo comunicado formalmente a los medios, protocolo que activarán si en breve no hay novedades.