El comisario mayor Adrian Petroni se radicó definitivamente en General Villegas luego de su retiro activo

El Comisario Mayor Adrian Petroni, que pasó a retiro activo de la Policía Bonaerense el 18 de junio, luego de 34 años de servicio, decidió, junto a su familia radicarse definitivamente en General Villegas, de donde es oriundo.

Petroni había regresado a vivir, junto a su familia, a su ciudad natal hace cuatro años y continuaba viajando por su función como superintendente de la Región Interior Oeste ll, con 21 localidades a cargo.

El comisario general, máxima jerarquía de la Policía Bonaerense, es Técnico en Seguridad, de allí que no descarta desempeñarse en alguna función privada o pública vinculada a este tema.

Petroni dijo a Distrito Interior que esta no era una idea o posibilidad mientras estuvo en funciones, pero ahora que el tiempo se lo permite no lo descarta, incluso le gustaría incurrir en la función pública. La experienxia acumuada, especialmente en el Conurbano donde desarrolló buena parte de su carrera, podría volcarla en beneficio de la comunidad.