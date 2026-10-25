Se realizó la marcha de silencio pidiendo justicia por la muerte de Alessandro Tamburi

Esta tarde, tras la convocatoria de su familia, se realizó la marcha de silencio pidiendo por el esclarecimiento de su fallecimiento ocurrido el pasado 12 de octubre en su vivienda de la calle Rivadavia entre Parra y Panacea.

La concentración, que contó con un fuerte acompañamiento de la comunidad, rntre ellos el intendente municipal, se realizó frente al Palacio Municipal, luego se recorrieron calles céntricas en absoluto silencio para regresar al punto de partida.

Allí los oradores, que fueron sus padres, Sergio Tamburi y Lianana Sánchez, gradecieron el acompañamiento, pidieron que sigan acompañándolos, y renarcaron que tienen muchas dudas; enfatizar en que ademas de ser una persona de bien, su hijo creció con los valores que ellos le inculcaron, una de las razones para descreer de la híñipótesis que Alessandro haya decidido quitarse la vida.

Por otra parte la causa continúa su curso bajo la carátula «Averiguación causal de muerte», a la que la familia le ha aportado duros a través del magistrado interviniente.

Por el momento, tanto el Ayudante de Fiscal, Guillermo Carballo, y el Fiscal, Fabio Arcomano, no se manifestaron públicamente.