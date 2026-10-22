Kicillof confirmó su visita a General Villegas el próximo 27 de octubre

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof estará en General Villegas el próximo martes 27 de octubre.

En su arribo el mandatario provincial inaugurará la obra de ampliación y remodelación del edificio de la Escuel Primaria N° 1.

El encuentro tendrá lugar en el establecimiento educativo a las 12:30 horas.

Acerca de su presencia en Villa Saboya, de permitirlo el clima, la comitiva se trasladaría hasta la Escuela N° 9 donde se inaugurará la obra del SUM.