IMPORTANTE: rige el Alerta Naranja para nuestra zona

Se prevé para la Zona 11 de Defensa Civil el desarrollo de lluvias y tormentas entre las 9:00 y las 17:00 horas. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes o severas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Se estiman acumulados de precipitación de entre 30 y 70 mm, con posibilidad de alcanzar los 100 mm de manera localizada, principalmente hacia el extremo norte del área de pronóstico.

Período de mayor inestabilidad: entre las 12:00 y las 15:00 horas, con tormentas y ráfagas de viento.

Recomendación operativa: mantener los teléfonos de guardia cargados y disponibles, permanecer atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y prever la disponibilidad del personal ante posibles intervenciones.