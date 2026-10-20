Alerta meteorológica para este jueves en nuestra zona

Durante la tarde y las primeras horas de la noche del jueves 22, el oeste, noroeste y norte provincial serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual, de acuerdo a lo informado por Defensa Civil.