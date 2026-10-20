En Villegas y para la zona: Bhassa realiza este miércoles el test drive de la Hilux DX 4X4

Bhassa, concesionario oficial Toyota, destinó este miercoles para realizar el test drive de la Toyota Hilux DX 4X4 en General Villegas, con invitacion a usuarios y futuros usuarios de Villegas, Tres Alagarrobos, Piedritas, Banderalo y Ameghino, hasta donde se desplazarían si fuera necesario.

Bhassa cuenta en General Villegas con oficinas en la calle Rivadavia y Arenales, donde los interesados podrán acercarse.

Por contacto 2954 271673, Manuel San Miguel.

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