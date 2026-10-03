Accidente fatal en la RN 188 entre General Villegas y Ameghino

Esta tarde minutos antes de las 19 horas, a la altura del kilómetro 322, entre General Villegas y Ameghino, colisionaron de manera frontal una camioneta y un camión.

De acuerdo a los primeros datos, los ocupantes de la pick up, una Volkswagen Saveiro, son de Ameghino, tres hombres menores de 25 años que regresaban del campo donde se encontraban trabajando.

De acuerdo a los primeros datos, al vehículo de menor porte se le habría abierto el capó, provocando que se cruzara de carril embistiendo al camión que circulaba hacia General Villegas.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes perdió la vida en el acto, mientras que los restantes sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados al hospital de Ameghino.

Lo descripto anteriormente, incluso, la posibilidadque la victima hubiera viajado sentado en la caja de la camioneta, es materia de investigación.

El chofer del camión, de Brandsen, habría resultado ileso.