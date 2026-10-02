General Pinto: la confección de lista, los inscriptos denunciados y la negativa de la oposición a integrar la Comisión Evaluadora (VIDEO)

Facundo Blanco, Secretario de Gobierno, se refirió en una entrevista con Distrito Interior a los puntos que han generado desde la publicación de la lista de los inscriptos en condiciones de participar del sorteo por las viviedas sociales en la ciudad cabecera, un sin fin de reclamos y especualciones, que llevarona postergar por unos días la presentación de objeciones, por Mesa de Entradas para su evaluación.

El funcionario describió desde el inicio el origen de la cuestionada lista y cada uno de lo spasos que se siguieron, siguen y continuarán.

Entre ellos se destaca la conformación de la Comisión Evaluadora Local, ente que se creo pro ordenanza y la oposición se negó a integrar, por las razones que expusieron ante la nota con nuestro medio.

En ese sentido dijo lamentar esa decisión porque son los representantes del pueblo dado que a diferencia de él, que no lo fue, los ediles, ocupan bancas por el voto de los vecinos.

El titular de la Secretaría de Gobierno, evacuó dudas al responder, las preguntas que en muchos casos nos fueron planteadas por los lectores pintenses, aseguró que no preveen cambios en el proceso por lo que el primer sorteo se realizará en próximo viernes 9 de octubre, y sobre el final se emocionó al referirse lo que representa que las familias accedan a ser propietarias de su propio techo.