Intentó incendiar una casa con una bomba molotov, fue aprehendido

La Policía de General Villegas aprehendió esta tarde a un hombre de 28 años que intentó incendiar la vivienda se su ex pareja, ubicada en la calle Batalla del Buceo al 900, al arrojarle un proyectil tipo bomba molotov que cobtenía nafta en su interior, y tenía una mecha de tela encendida.

Personas que se encontraban en el lugar redujeron al atacante, entregándolo a los uniformados.

El aprehendido quedó alojado en la clmissría local a disposición de la justicia.

Interviene en el hecho la UFI N° 1.