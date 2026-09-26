El Jefe de Bomberos Voluntarios de General Pinto presentó la renuncia indeclinable

Carlos Wiesner dejará el cargo que ocupa desde hace unos cinco años el próximo 30 de septiembre.

Consultado, al saber de su decisión, adujo que se trata de un ciclo cumplido, ya que en la jefatura, junto a Martín Chiarani (el Jefe anterior), lleva 11 años.

Más allá de su explicación, se han producido algunos cambios en la Comisión y el Cuerpo Activo por diferentes razones, por lo que en un primer momento se especuló con que podría tratarse de la consecuencia del particular momento que en ese sentido vive la institución actualmente.

Wiesner continuará siendo parte del Cuerpo Activo hasta que la edad o los años de servicio se lo permitan.

Acerca de su reemplazo, podría ser Daniel Luques, oficial auxiliar, o Martín Chiarani, actual segundo jefe y titular de Defensa Civil en el distrito de General Pinto.