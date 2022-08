Ruani sin filtro sobre el A.Pre.Vi.De: «Fue una medida totalmente arbitraria de alguien que no tiene conocimiento de las Ligas del interior» (VIDEO)

El presidente de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln a la que pertenecen los clubes de General Pinto y Coronel Granada participó el lunes de la reunión que mantuvieron dirigentes del interior de la provincia con las autoridades de la Aprevide, luego que este organismo determinara la prohibición de público visitante en los encuentros de fútbol debido a los hechos de violencia que se dieron en algunas Ligas.

La decisión que fue comunicada el pasado jueves provocó la inmediata reacción de algunas Ligas como la de Lincoln y general Villegas que decidieron suspender en su totalidad la actividad, tanto de mayores como de inferiores hasta tanto se reviera lo dispuesto dado que, entre otras cosas, ponía en serio riesgo financieramente a este deporte dado el costo que tiene el desarrollo de una fecha.

Ello motivó la reunión que mantuvieron las partes involucradas en la ciudad de La Plata y cuyo resultado fue la suspensión por 90 días de la medida, permitiendo el regreso del público visitante.

Pero lejos de mostrarse complacido por lo logrado, para Ruani lo ocurrido no fue otra cosa que una muestra del desconocimiento de las autoridades provinciales, por lo que al ser consultado por Distrito Interior acerca de las conclusiones, no tuvo reparo en disparar duros conceptos.

«Fue una medida totalmente arbitraria de alguien que no tiene conocimiento de las ligas del interior porque ni siquiera pudo explicar a qué Ligas se refería cuando dijo que la medida se había tomado por problemas en algunos lugares».

«En caso de que no se hubiese resuelto ayer se paraba el fútbol en toda la provincia de Buenos Aires. Por lo menos las 50 Ligas que pertenecen a la Federación Pampeana Norte paraban; así de clarito».

«No les quedó otra que solucionar el problema, por eso dijeron que por 90 días se levantaba la medida, fue una salida salomónica, porque no podés decir una cosa el jueves y el lunes hacer otra. Luego que se prendieran fuego, con 90 días llegamos a fin de año y se habrán terminado la mayoría de los campeonatos».

«Para mi fue un disparate, el tipo (por el presidente de la Aprevide) un soberbio, un tipo al que le gusta discutir».

«Ahora van a meter un poco de presión con las canchas para que las pongan a reglamento, es lógico porque algo tenían que decir después de semejante error, por el que intendentes, funcionarios y hasta la Cámara de Diputados lo llamaron para que revieran la medida que habían tomado».

«Están sentado en un escritorio en La Plata, les parece que todo es el Conurbano, el Gran Buenos Aires y el interior es totalmente distinto. El tipo se está tomando atribuciones que no las tiene, un desconocimiento total de lo que es el interior de la provincia por lo que tuvo que hacer marcha atrás. Quedó mal parado».

«Si no retrocedía y se paraba el fútbol en toda la provincia de Buenos Aires se tenía que ir, no le quedó otra».

Ruani además destacó la importancia de la unión de todas las Ligas y el apoyo de la Federación Pampeana Norte de cuya Comisión la Liga de Lincoln forma parte para torcer la voluntad de una decisión que insistió fue errónea. También habló de algunas exigencias que manifestó el organismo provincial como es la exigencia de una ambulancia por partido, hecho que por dos aspectos no podría implementarse.

Por un lado el Aprevide desconoce el reglamento, insistió Ruani, dado que desde el Consejo federal, las ambulancias son obligatorias desde el Torneo Regional hacia arriba, en las Ligas amateur no es obligatorio, además porque existen lugares en los que no hay ambulancias, y en otros solo hay una, tal el caso, ejemplificó con Coronel Granada, incluso en algunos lugares, como ocurre con muchas localidades de la zona, no hay ambulancias particulares. Con lo que sí se mostró de acuerdo el dirigente pintense fue con la implementación de los accesos para las ambulancias, un ingreso al predio y otro para la cancha.

«El domingo el fútbol regresa al interior tal como se estaba desarrollando antes de la medida; con normalidad», concluyó.

