Jorge Sánchez: «Creo que la elección no la perdimos, a la elección la compraron» (VIDEO)

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio en General Pinto, fue uno de los protagonistas de la política local con su irrupción para participar en las elecciones de este año. A modo de balance del año, Jorge Sánchez repasó lo que le dejó esta experiencia sintetizando el resultado del escrutinio en la frase que da título a la nota: «Creo que la elección no la perdimos, a la elección la compraron».

Durante la campaña en varias oportunidades el entonces candidato manifestó que el intendente Zavatarelli y también candidato que finalmente logró la reelección utilizaba los recursos del Estado para hacer campaña, asegurando que «compraba Voluntades» con la entrega de diferentes bienes, por lo que la repregunta a su expresión hubiese sido redundar.

El empresario lácteo y productor agropecuario dijo que la campaña le permitió conocer a muchas personas y hacer amigos, además de haberle aportado experiencia en política.

Pese a ello, aseguró que su tiempo era el que pasó, pero que no se desentenderá de la política en la que continuará participando dentro del grupo que formaron con el resto de los militantes; en ese sentido expresó que espera surja alguien joven con las condiciones para gobernar el distrito.

La Lista que encabezó logró colocar tres concejales que le dan paridad al Cuerpo, a pesar que teniendo la presidencia, Unión por la Patria, el oficialismo, en caso de votación tendrá predominancia por el voto doble del presidente.

Aseguró que habrá control desde el Concejo Deliberante y que eso significará una nueva etapa para el Gobierno local.

Sobre éste dijo que el contexto en que se encuentra el país y la falta de recursos económicos pondrá a prueba la creatividad de los gobernantes.

Su idea, sostuvo, sigue siendo la de lograr la radicación de empresas en el Partido, cabe destacar que ese fue uno d elos ejes de su campaña; aunque reconoció que al no estar en el poder no será una tarea fácil; de todos modos esa sigue siendo una premisa para lograr que no la mayoría de los habitantes dependan de la Municipalidad laboralmente.

Finalmente, y esperanzado en que la situación cambie para bien, deseó a los habitantes del distrito un mejor 2024.

