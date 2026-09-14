Charlas sobre salud mental: El suicidio (VIDEO)

En una nueva entrega del ciclo que lleva adelante la Lic. Silvia Diumenjo en FM Peregrina (92.9), el tema abordado fue el suicidio.

Uno de los flagelos de la sociedad, que registra un índice mayor como causal de muerte, incluso sobre los accidentes de transito, que por cierto tienen una estadísca alta.

Este hecho se da principalmente en las personas jóvenes, mayoritariamente hombres.

La Psicóloga desarroló este delicado tema, pero necesario en su abordaje, desde diferentes aristas; desde lo social, lo personal, incluso, el rol y lugar d ela familia cuando se detecta una persona con cambios en su ánimo, incluso, una vez consumada la decisión.

Un encuentro con la palabra y la mirada profesional, que es a quien se debe acudir ante los primeros síntomas o dudas.

Es importante destacar que nuestros lectores tienen la posibilidad de sugerir temas que consideren de interes para que sean tratados en estos encuentros cada vez más valorados.