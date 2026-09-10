CEAM ofrece una Diplomatura Universitaria en Emprendimientos e Innovación, ideal para emprendedores establecidos y por iniciar (VIDEO)

Es una propuesta que llega al Centro de Educación Abierta Municipal mediante el Programa Puentes, y a traves de la UNNOBA.

Lo que ofrece en General Villegas es la Diplomatura Universitaria en Emprendimientos e Innovación, destinada a emprendedores, personas interesadas en emprender y quienes quieran incorporar nuevas herramientas para la innovación y el desarrollo de proyectos; aspectos a los que se refirió maría Luján Ottaviano, Directora del ente educativo local.

Ayer miércoles se realizó una charla informativa y se encuentra en su última etapa la inscripción.

La Diplomatura Universitaria en Emprendimientos e Innovación, tiene una duración de dos cuatrimestres en modalidad hibrida (virtual y presencial cada dos semanas).

La inscripción que se encuentra abierta hasta el 18 de septiembre se puede realizar a tarves del siguiente link: