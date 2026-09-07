Comunicado de la UCR por la compra del hotel Rucalén en General Villegas

Desde el Comité de la Unión Cívica Radical de General Villegas manifestamos nuestra rotunda desaprobación y absoluto rechazo al proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal al Honorable Concejo Deliberante para destinar USD 230.000 a la compra del ex hotel Rucalen, edificio que posee planta baja, mas dos superiores con destino a un nuevo geriátrico.

Fundamentamos nuestra posición en los siguientes puntos insoslayables:

• Inobservancia del marco legal y técnico: El proyecto ignora las exigencias de la Ley Provincial N° 14.263, el Decreto 1190/12, la Resolución 3904/13 y la Resolución 14/2022. La estructura multiplanta que se pretende adquirir contraviene las recomendaciones operativas y de seguridad de la Región Sanitaria I sobre evacuación y accesibilidad

• Falta de sustento presupuestario y de planificación: No existe informe técnico de estabilidad edilicia, presupuesto de refacción ni estimación de plazos de obra, exponiendo al Municipio a un gasto indeterminado e ineficiente.

• Desaprovechamiento de recursos públicos: Villegas ya dispone de un Hogar de Ancianos en un predio de casi una manzana, plenamente adecuado y con parque, donde se pueden proyectar construcciones en planta baja sin barreras arquitectónicas.

Asimismo, y reconociendo la urgente necesidad de asistir a los adultos mayores que aguardan en lista de espera, exhortamos de manera urgente al Ejecutivo Municipal a desistir de la compra del inmueble y destinar en forma íntegra los USD 230.000 al proyecto e inicio inmediato de las obras de ampliación en el predio del actual Hogar de Ancianos Municipal.

Comité de la Unión Cívica Radical, General Villegas