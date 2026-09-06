Germania: Joel Silva se consagró Campeón Argentino U18 en 110 metros con vallas

En el marco del campeonato argentino de Atletismo U18, que se lleva a cabo en Venado Tuerto, el joven germaniense de la Escuela Municipal de Atletismo, Joel Silva, obtuvo el primer puesto y medalla de oro en 110 metros con vallas.

Joel representó a la provincia de Buenos Aires, luego de haber ganado el certamen provincial días pasados.

De esta forma Joel, quien viajó acompañado de su profesor Sergio Mercado, es el nuevo campeón argentino y quedó con grandes chances de competir por Argentina en el sudamericano de la categoría, que se disputará próximamente.

Esta tarde será recibido por la comunidad quenlo aguardará en el Parque (Fotos: Sebastián Lasquera)