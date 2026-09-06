Se está realizando este domingo un importante remate general a metros de la RN 188 en General Villegas

Organizado por Mauro Dominicci, conocido rematador pampeano, se está llevando a cabo en un predio rural de General Villegas un importante remate general.

Leandro Botte (foto) es uno de los villeguenses que se encargó de las consignaciones durante la organización de este primer remate que ellos realizan de manera conjunta.

Comentó oportunamente que no podían recibir más mercadería debido a que la capacidad estaba ttalmente colmada.

Se destacan tractores, antigüedades, maquinaria agrícula en general, muebles, herramientas, vehículos, entre otros.

Botte se mostró sorprendido por la respuesta lograda, adelantando que el predio, ubicado a 500 metros de la Ruta Nacional 188, entre General Villegas y Ameghino, detrás de la ermita de la Difunta Correa.

El remate inició a las 10 horas y se extenderá hasta que la luz natural lo permita.

Hay en el lugar un espmerado servicio de cantina.